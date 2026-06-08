Apple dévoile enfin la révolution que l’on attendait plus : Siri est mort, vive Siri AI – ce qu’il faut savoir

La nouvelle version de Siri était l’une des nouveautés les plus attendues de la WWDC d’Apple. Avec ce nouvel assistant dopé à l’IA, la marque à la pomme croquée va enfin pouvoir rattraper son retard sur la concurrence – et ce n’est pas trop tôt après tant de promesses non tenues. Voici tout ce qu’il faut retenir.

Pour sa WWDC (Worldwide Developers Conference), Apple était notamment attendu au tournant pour une nouveauté : Siri. Les indiscrétions s’étaient accumulées, mais seule l’officialisation de la marque à la pomme croquée allait mettre fin au suspense et nous autoriser à réellement croire à cette métamorphose présumée.

Et ce jour est arrivé : Siri est mort, vive Siri AI. Comme son nom l’indique, l’assistant d’Apple revient en étant dopé à l’IA : fonctionnalités, plateformes compatibles, fonctionnement… Voici tout ce qu’il faut retenir.

Avec Siri AI, Apple rattrape enfin la concurrence sur le secteur des assistants intelligents

Siri AI, c’est – on le disait il y a quelques semaines – le cerveau de Gemini et l’âme d’Apple. Voici comment cela se manifeste. D’abord, Siri en devenant Siri AI propose désormais les fonctionnalités clés d’un assistant IA que l’on retrouve déjà depuis quelques temps sur Android. Si l’on devait résumer sa métamorphose, on pourrait reprendre l’expression d’Apple : « a more capable assistant » que l’on peut traduire par un assistant bien plus performant – ou compétent.

En effet, Siri AI est capable, en alliant connaissances mondiales et contexte personnel, de vous donner la date d’un concert à venir près de chez vous, de vous expliquer comment vous procurer des billets, de planifier un rappel pour ne pas oublier de vous inscrire aux préventes.

En étant plus compétent, Siri AI veut simplifier vos tâches quotidiennes

En ce sens, Siri AI simplifie vos tâches quotidiennes : plus besoin de fouiller dans votre galerie pour retrouver une photo spécifique, vous pouvez simplement lui décrire la photo que vous recherchez. Il sera ensuite capable de la partager avec vos proches. Cette version dopée à l’IA de Siri est également capable de chercher à travers vos données pour retrouver une adresse, par exemple, et ensuite, sur votre demande, vous donner l’itinéraire pour l’atteindre.

Siri AI embarque plusieurs outils, notamment des aides d’écriture : il s’adapte à votre style selon l’interlocuteur ou le type de production (e-mail professionnel, page de journal personnel). L’exemple donné par Apple : si vous avez l’habitude d’écrire à votre patron avec des messages courts et sous forme de bullet points, alors Siri AI rédigera votre réponse de la même façon. Vous pouvez aussi lui demander conseil sur la façon d’améliorer un texte.

Pour invoquer Siri AI, plusieurs méthodes s’offrent à vous : appuyer longuement sur le bouton de verrouillage, dire « Hey Siri » ou encore ouvrir la toute nouvelle application qui lui est dédiée. L’ouvrir donne un aperçu de l’historique des conversations. Siri AI est également plus personnalisable que jamais, notamment au niveau de sa voix : vous pouvez jouer sur son expressivité ou encore sur son débit de paroles.

Si vous obtenez une réponse de Siri AI, vous pouvez l’étendre pour obtenir davantage de détails et approfondir la conversation. Siri AI est également multimodal, puisqu’il inclut des images dans ses réponses.

Siri AI intègre également un ton plus conversationnel : vous pouvez désormais lui formuler vos questions en langage naturel, le solliciter dans diverses situations (demander un retour sur un document, faire un brainstorming ensemble…) et il saura vous comprendre malgré des coquilles à l’écrit.

Siri AI bénéficie d’une intégration profonde aux différentes plateformes

Autre caractéristique de ce Siri 2.0 : son intégration profonde aux différentes applications – mêmes tierces – et aux diverses plateformes (iOS, iPadOS, macOS, watchOS ou encore au sein de CarPlay ou de vos AirPods…). Sur macOS, Siri AI est intégré dans Spotlight et se présente sous la forme d’une fenêtre flottante que l’on peut déplacer et redimensionner à l’envi.

La sécurité étant l’un des piliers de la réputation d’Apple, la marque l’a évidemment évoquée en précisant que votre confidentialité était protégée puisque les données sont traitées par les serveurs d’Apple. Pour son lancement Siri AI sera uniquement disponible en anglais – qui est étonné ? En revanche, Apple assure vouloir étendre, par la suite, sa prise en charge à bien plus de langues.

Siri AI profite de l’intelligence visuelle (visual intelligence)

Avec visionOS, nul besoin de l’invoquer : grâce à l’intelligence visuelle, il suffit de regarder son icône et de lui poser directement une question. C’est aussi de cette manière que Siri AI peut reconnaître ce que vous voyez à l’écran, même s’il s’agit d’objet physiquement présents.

Mais l’intelligence visuelle de Siri AI ne se limite pas à visionOS : toutes les plateformes peuvent en profiter. Sur macOS, un raccourci lui est même dédié. Sur iPadOS, elle est directement intégrée dans l’expérience de capture d’écran. Sur iOS, cela se manifeste par un mode dédié dans l’appareil photo qui vous permet, par exemple, de demander des informations nutritionnelles sur le repas que vous visez avec votre caméra. Mais Siri AI peut également reconnaître des lieux sur une photo.