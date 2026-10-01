Un clavier Gboard façon tapis roulant, la nouvelle idée de Google à construire soi-même

Pourquoi un clavier devrait être un rectangle immobile sur lequel nous faisons courir nos doigts ? Et si c’était les touches qui venaient à eux pour changer ? Si vous vous posez ces questions, ce clavier Gboard est fait pour vous.

Clavier Gboard Kurukuru Baajon bleu
Le clavier Gboard Kurukuru Baajon

Le clavier tel que nous le connaissons a une forme qui n’a pas vraiment changé depuis des années. Certes, vous pouvez trouver des modèles divisés en 2, ou dont les touches sont agencées différemment, par exemple selon la méthode Bépo conçue pour faciliter la saisie en langue française. Mais là, il s’agit de vraiment transformer votre manière d’utiliser le périphérique. Les équipes de Google Japan présente ainsi le clavier Gboard façon tapis roulant.

Au total, 4 rangées de 29 touches chacune qui défilent sans s’arrêter, comme un escalator ou un tapis de caisse au supermarché. « Fini de courir après ses mots, place à un futur stylé où les lettres vous tombent sous la main », résume une membre de l’équipe en charge du projet. Si l’envie vous prend d’essayer, tous les éléments nécessaires à la fabrication du clavier sont disponibles gratuitement sur GitHub.

Un clavier tapis roulant au potentiel quasi-infini

Des ajouts sont déjà en préparation, comme le mode de défilement Grande Vitesse pour « aiguiser votre coup d’oeil », le Guidage Vocal qui annonce chaque lettre à son passage devant vos doigts. Ou encore l’utilisation avec un stylet pour faire du clavier un güiro, instrument de percussions que l’on retrouve notamment à Cuba et Porto Rico.

N’oublions pas les touches en cartons pour faire ses griffes au bureau (si, si). Et, bientôt, les touches en pierre de Kimachi, la bien nommée « pierre qui attend que ça vienne ». Vous l’aurez compris : il faut prendre tout ça au second degré.

Ce n’est pas la première fois que les équipes de Google Japan mènent des projets de ce genre autour du clavier Gboard. En 2024, elles dévoilaient une version Double-Face, une espèce de cercle où les touches se trouvaient de part et d’autre pour former une surface continue, sans face cachée. Et que dire de ce clavier de 2022 où toutes les touches se trouvaient sur une seule et même ligne ? N’hésitez pas à faire un tour sur la chaîne YouTube de Google Japan, elle est remplie de vidéos aussi loufoques les unes que les autres.


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