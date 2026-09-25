Apple TV 4K, HomePod Mini, iPad Mini, Apple va lancer trois nouveaux produits dans quelques jours

Après ses iPhone 18 Pro et l’iPhone Duo, Apple s’apprête à renouveler trois autres gammes de produits avec l’Apple TV 4K, le HomePod Mini et l’iPad Mini.

L’automne s’annonce chargé en sortie de nouveau produits chez Apple. La firme californienne vient déjà de lancer ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sur le marché, tandis que l’iPhone Duo sera commercialisé à partir du 23 octobre, suite à sa présentation complète lors de la keynote de rentrée. Au-delà de la téléphonie, la marque prévoit aussi trois nouveaux produits à venir très prochainement : l’Apple TV 4K, le HomePod Mini et l’iPad Mini.

Ces trois appareils devraient être officialisés dans le courant du mois d’octobre, sans doute pour une disponibilité immédiate ou peu de temps après. MacRumors a publié un visuel (voir en tête d’article) sur lequel on peut voir un aperçu des trois dispositifs. A priori, il ne faut s’attendre à une révolution de design pour aucun d’entre eux.

Apple TV 4K, HomePod Mini et iPad Mini en attendant le MacBook Pro OLED

L’Apple TV 4K de 4e génération va remplacer l’ancien modèle sorti il y a quatre ans. Il faut s’attendre à une mise à niveau de la puce, qui pourrait passer à l’A17 Pro des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pour un boost de performances bienvenu. La connectivité sans fil pourrait être confiée à la puce N1 maison d’Apple. Pour rappel, celle-ci est compatible avec les derniers standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 6, ainsi qu’avec le protocole Thread pour la maison connectée.

Les caractéristiques de ce HomePod mini, qui prendra la suite du la première version sortie en 2020, ne sont pas connues. On sait seulement que de nouveaux coloris, dont le vert et le rose, sont prévus. L’iPad Mini 8 conserve les épaisses bordures autour de l’écran de l’iPad Mini 7 lancé il y a deux ans. Mais il pourrait embarquer la nouvelle puce A20 Pro des derniers iPhone, et la caméra frontale serait déportée sur l’un des grands côté, comme pour bien d’autres tablettes.

Après la révélation de ces trois appareils, Apple devrait enchaîner dès novembre avec de nouveaux MacBook. Un MacBook Pro avec écran OLED tactile et Dynamic Island est particulièrement attendu.