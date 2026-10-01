Google Home : Gemini plus attentif, fonction inédite pour la caméra… Tout ce qui change avec la mise à jour

La seconde mise à jour de septembre de Google Home est arrivée et elle apporte encore plus d’améliorations que la précédente. Aussi bien Gemini que l’application Google Home, que la caméra et les automatisations profitent d’optimisations, de correctifs de bugs et de nouvelles fonctionnalités.

Google Home Gemini
Crédits : Adobe Stock

La firme de Mountain View publie généralement deux mises à jour par mois pour sa solution de maison connectée : Google Home. Correctifs, améliorations, mais surtout nouveautés sont alors déployées afin de rendre l’expérience de domotique des utilisateurs toujours plus pratique, fiable et efficace.

La mise à jour de mi-septembre a apporté une quinzaine d’améliorations et l’une d’elles était d’ailleurs très attendue par les aficionados de l’IA. Le 30 septembre – soit hier à l’heure à laquelle nous rédigeons ces lignes –, le géant de Mountain View a publié sa seconde mise à jour mensuelle et elle est encore plus riche que la précédente d’après ses notes de version. On fait le point sur toutes les optimisations et nouveautés introduites.

Lire aussi : Les paiements sans contact ne passent plus sur les Pixel, encore un bug sur les smartphones de Google

Gemini pour Google Home tend mieux l’oreille

La clé de voûte du renouveau de Google Home est Gemini. Toujours en accès anticipé, l’assistant vocal IA fait l’objet d’une attention particulière de la part de la firme de Mountain View. Voici les optimisations dont il profite avec cette seconde mise à jour de septembre :

  • Écoute améliorée malgré les conversations en arrière-plan: Gemini filtre mieux les bruits de fond pour éviter de vous ignorer involontairement,
  • Meilleure réactivité – et donc fluidité – pour les commandes quotidiennes (alarmes, minuteurs…),
  • Compréhension optimisée grâce à la mise à jour de la reconnaissance linguistique au sein des foyers où plusieurs langues sont parlées,
  • Fiabilité améliorée dans plusieurs domaines, que ce soit les commandes personnalisées dans les Routines, la fonctionnalité Localiser (Find My) ou encore le suivi des conversations via la correction d’un bug entraînant la répétition de la réponse « Je n’ai pas compris » à chaque requête vocale après une erreur.

L’application Google Home gagne en précision

L’application Google Home bénéficie elle aussi d’améliorations, tant du point de vue du contrôle des appareils que de la configuration. Voici les améliorations recensées dans les notes de version officielles :

  • Meilleure lisibilité au sein de l’interface des caméras et sonnettes actives ou non, mais également du nom des appareils lors de la création d’automatisations (affichage complet pour améliorer la distinction des appareils),
  • Affichage clair du statut hors ligne des interrupteurs Matter,
  • Véritable extinction des lumières connectées quand la luminosité du variateur est positionnée sur 0 %,
  • Détection plus intelligente des stores bannes et des rideaux,
  • Réparation de l’appui long sur les tuiles Favoris
  • Configuration des appareils connectés Nest fluidifiée et fiabilisée sur iOS et Android
  • Configurations plus autonomes et rapides

Correctifs et nouveauté : voici ce que Google réserve à ses caméras

La caméra profite elle aussi de corrections de bugs :

  • Sur Android, la lecture des vidéos est fluidifiée et le message d’erreur « Vidéo non disponible » à la fin du visionnage d’un clip est supprimé,
  • Sur iOS, la réactivité du curseur de progression lorsqu’une vidéo est mise sur pause a été réparée.

Mais elle bénéficie surtout d’une nouveauté qui sert sa personnalisation : l’introduction de l’aperçu audio des sonneries des sonnettes, mais également de différents thèmes contextuels en fonction de la période.


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