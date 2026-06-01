Google Home : la nouvelle enceinte connectée annoncée pour le printemps 2026 a enfin une date de sortie

Google avait annoncé en octobre dernier le lancement d’une nouvelle enceinte Google Home au printemps 2026. La saison touchera à sa fin le 21 juin prochain, mais aucun signe de vie de cette nouvelle enceinte Google Home. Jusqu’à aujourd’hui : une date de sortie vient de fuiter.

Google Home Speaker
Crédits : Google

En octobre dernier, la firme de Mountain View a dévoilé ses ambitions pour Google Home, son système de domotique : révolutionner la maison connectée afin de s’imposer de nouveau sur ce secteur. La pierre angulaire de ce projet est évidemment Gemini.

L’IA est censée remplacer l’Assistant et son déploiement au sein de Google Home– toujours en accès anticipé – s’est accéléré il y a peu. Mais le géant de la tech ne mise pas uniquement sur cette implémentation logicielle : l’an dernier, il avait annoncé une nouvelle gamme d’appareils conçus pour Gemini. L’un d’eux a enfin une date de sortie.

Le Google Home Speaker annoncé l’an dernier aurait enfin une date de sortie

Il s’agit du Google Home Speaker : et ce sera la première enceinte connectée de la marque depuis 2020. Elle a été repérée par nos confrères de 9to5Google sur la page produit de Best Buy Canada où apparaît justement une date de sortie : 25 juin 2026. À quatre jours près, il s’agissait bien d’un produit « lancé au printemps 2026 » comme indiqué sur le blog de Google en octobre dernier.

Google Home Speaker date de sortie

Pour rappel, elle intègre enfin une fonction très demandée : l’association de deux enceintes Google Home à un Google TV Streamer pour un système de son cinéma. Elle prend aussi en charge les fonctionnalités existantes, telles que le regroupement avec d’autres enceintes Home et Nest pour une diffusion stéréo ou multi-pièces. Elle dispose également d’un bouton permettant de couper le micro pour davantage de confidentialité.

Sur le site de Best Buy Canada, le produit n’est disponible qu’en deux couleurs : Porcelaine et Hazel. Mais deux autres teintes devraient être disponibles. Lorsque Google avait annoncé le Google Home Speaker le 1er octobre dernier, quatre teintes étaient annoncées : Baie (rose tirant vers le fuchsia), Jade, Porcelaine et Hazel.

 

Google Home Speaker coloris

Le Google Home Speaker sera disponible dans 19 pays : en France, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Suisse, en Belgique, en Autriche, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais le sera-t-il réellement le 25 juin ?

Si oui, quelles performances pourrons-nous attendre du Google Home Speaker lors de sa sortie, Gemini pour Google Home n’étant encore accessible qu’en accès anticipé ? Aussi, le site l’affiche à 139,99 dollars, mais il s’agit de dollars canadiens : c’est donc cohérent avec les 99,99 dollars américains évoqués par la firme. Le revendeur a-t-il choisi d’appliquer un tarif plus élevé ou l’inflation a-t-elle frappé ce produit également ? Nous devrions en savoir davantage d’ici moins d’un mois.


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