iPhone Duo : Apple dévoile enfin quand vous pourrez préparer votre précommande

C’est à l’occasion de sa keynote du 9 septembre qu’Apple a enfin présenté son tout premier smartphone pliant : l’iPhone Duo. Si l’on connaissait déjà la date d’ouverture des précommandes, la marque à la pomme croquée vient de dévoiler la date à laquelle vous pourrez préparer votre précommande – un moyen de vous assurer de pouvoir tenir l’appareil entre vos mains le jour de sa sortie.

iphone duo

Après des années d’attente, Apple fait enfin son incursion sur le segment des smartphones pliants, inaugurés par Samsung il y a déjà près de sept ans. L’iPhone Duo, c’est finalement son nom, a été présenté le 9 septembre dernier, lors de la traditionnelle keynote de rentrée de la firme de Cupertino.

Des mois durant, les rumeurs se sont renvoyées la balle, prétendant tantôt une sortie repoussée – évoquant même une commercialisation en décembre ou au printemps prochain –, tantôt un lancement « à l’heure ».

Apple les a définitivement fait taire lors de sa keynote, annonçant en bonne et due forme une date de précommande : le 16 octobre. Mais ce que la marque à la pomme croquée n’avait, jusque-là, pas dévoilé, c’était la date de « pré-précommande ». C’est désormais chose faite.

Lire aussi – Pourquoi chaque iPhone Duo vendu par Apple fait la fortune de Samsung

Voici la date à laquelle vous pourrez préparer votre précommande de l’iPhone Duo

Préparer une précommande a plusieurs avantages. Cela vous garantit pratiquement (il n’y a pas de risque zéro) d’être livré le jour du lancement de l’iPhone Duo – à savoir le 23 octobre –, mais également de vous prémunir d’une éventuelle rupture de stock.

Vous pourrez notamment choisir la couleur de votre iPhone Duo, sa capacité de stockage, mais aussi d’opter pour Apple Trade In (en d’autres mots pour la reprise de votre iPhone actuel) ou pour une couverture AppleCare.

Ainsi, pour préparer votre précommande, rendez-vous sur le site officiel d’Apple le 12 octobre à 14 heures (heure française). Pour rappel, ce nouveau format hybride et ultra-fin d’iPhone est vendu à partir de 2 339 euros.

Mais avec les premiers bémols qui émergent, comme une surchauffe lors de l’enregistrement vidéo en 4K ou une luminosité de l’écran externe qui interroge, l’on peut légitimement se demander : précommander l’iPhone Duo avant d’avoir pu voir davantage de tests complets est-il courageux ou téméraire ?


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android Auto perd la fonction qui fait tout l’intérêt d’un pliable à clapet

Les pliables à clapet promettent de tout gérer écran fermé, Motorola Razr et Samsung Galaxy Z Flip en tête. Branchés à Android Auto, ils perdent pourtant une capacité élémentaire au…

GTA 6 : pour pousser le réalisme encore plus loin, Rockstar a implémenté le système météo le plus complexe de l’histoire

De nouvelles informations nous sont parvenues à propos de GTA 6 qui, une nouvelle fois, confirment la volonté de Rockstar de créer une véritable simulation de notre monde réel. Cela…

La nouvelle série Spider-Man d’Amazon adaptera une histoire controversée des comics

On en apprend plus sur la série qui succèdera à Spider-Man Noir sur Prime Video d’Amazon, après l’annulation de cette dernière. Notamment de quel arc narratif des comics elle s’inspirera….

ChatGPT sauve un père de famille en repérant ce que personne n’avait vu durant le dîner

Au milieu du repas, un père de famille a vu ses gestes se dérégler, puis tout a semblé rentrer dans l’ordre. Ses proches ont décrit ces symptômes passagers à ChatGPT….

Panne majeure chez Spotify, voici comment accéder quand même à votre musique et à vos podcasts

Spotify rencontre des difficultés techniques dans le monde entier. Les utilisateurs sont empêchés d’accéder à leurs contenus sur l’application. Spotify est en carafe. La plateforme de streaming musical est victime…

Dreame A1 Pro : 400 € de réduction sur cet excellent robot tondeuse qui va s’occuper tout seul de votre gazon

Vous attendez le week-end avec impatience pour pouvoir vous reposer, profiter de vos proches et vous amuser. Seul hic, c’est aussi le seul moment où vous pouvez vous occuper de…

Samsung One UI 9 : nouveautés, modèles compatibles, disponibilité… tout savoir sur la mise à jour des Galaxy

One UI est la surcouche maison de Samsung basée sur Android et on la retrouve sur tous les appareils Galaxy. La marque sud-coréenne procède actuellement au déploiement progressif de sa…

iOS : les applications de votre iPhone plantent soudainement ? C’est Google le coupable

Des milliers d’applications iOS se sont soudainement mises à planter lundi 28 septembre. Et le responsable de ce bug s’avère être Google. Non, le géant de la tech n’a pas…

Roborock F25 RT : ce puissant aspirateur laveur est à moitié prix chez Carrefour, vite !

Vous n’allez jamais croire le prix de ce nettoyeur de sol ultra performant. Il s’agit pourtant d’un modèle Roborock qui offre une puissance d’aspiration de 20 000 Pa. Si vous…

Soigner par la pesanteur : le pari fou des chercheurs contre l’AVC et la sclérose en plaques

Des physiciens américains ont soumis des cellules humaines à une apesanteur simulée pendant vingt-quatre heures. Leur génome en est ressorti presque intact. Ce résultat nourrit une idée encore inhabituelle en…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.