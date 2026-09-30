iPhone Duo : Apple dévoile enfin quand vous pourrez préparer votre précommande

C’est à l’occasion de sa keynote du 9 septembre qu’Apple a enfin présenté son tout premier smartphone pliant : l’iPhone Duo. Si l’on connaissait déjà la date d’ouverture des précommandes, la marque à la pomme croquée vient de dévoiler la date à laquelle vous pourrez préparer votre précommande – un moyen de vous assurer de pouvoir tenir l’appareil entre vos mains le jour de sa sortie.

Après des années d’attente, Apple fait enfin son incursion sur le segment des smartphones pliants, inaugurés par Samsung il y a déjà près de sept ans. L’iPhone Duo, c’est finalement son nom, a été présenté le 9 septembre dernier, lors de la traditionnelle keynote de rentrée de la firme de Cupertino.

Des mois durant, les rumeurs se sont renvoyées la balle, prétendant tantôt une sortie repoussée – évoquant même une commercialisation en décembre ou au printemps prochain –, tantôt un lancement « à l’heure ».

Apple les a définitivement fait taire lors de sa keynote, annonçant en bonne et due forme une date de précommande : le 16 octobre. Mais ce que la marque à la pomme croquée n’avait, jusque-là, pas dévoilé, c’était la date de « pré-précommande ». C’est désormais chose faite.

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Voici la date à laquelle vous pourrez préparer votre précommande de l’iPhone Duo

Préparer une précommande a plusieurs avantages. Cela vous garantit pratiquement (il n’y a pas de risque zéro) d’être livré le jour du lancement de l’iPhone Duo – à savoir le 23 octobre –, mais également de vous prémunir d’une éventuelle rupture de stock.

Vous pourrez notamment choisir la couleur de votre iPhone Duo, sa capacité de stockage, mais aussi d’opter pour Apple Trade In (en d’autres mots pour la reprise de votre iPhone actuel) ou pour une couverture AppleCare.

Ainsi, pour préparer votre précommande, rendez-vous sur le site officiel d’Apple le 12 octobre à 14 heures (heure française). Pour rappel, ce nouveau format hybride et ultra-fin d’iPhone est vendu à partir de 2 339 euros.

Mais avec les premiers bémols qui émergent, comme une surchauffe lors de l’enregistrement vidéo en 4K ou une luminosité de l’écran externe qui interroge, l’on peut légitimement se demander : précommander l’iPhone Duo avant d’avoir pu voir davantage de tests complets est-il courageux ou téméraire ?