Samsung dévoile officiellement ses Galaxy Buds On, ses premiers écouteurs à clip

Il fallait rester attentif pour repérer l’annonce officielle des Galaxy Buds On de Samsung. Le constructeur promet des écouteurs à clip plus confortables et surtout remplis à ras bord de fonctionnalités IA. Attention toutefois à votre portefeuille, vu le prix.

Les rumeurs disaient donc vrai. Il y a quelques jours, nous apprenions que Samsung préparait l’arrivée d’une nouvelle gamme d’écouteurs connectés, assez différents de ce à quoi le constructeur nous a habitués jusque-là. Peu de temps après, voilà que leur design fuitait et leur nom sur Internet. Il s’agit donc des Galaxy Buds, les tout premiers écouteurs connectés à clip de la firme coréenne.

Ces derniers ont été assez discrètement dévoilés au cours de la nuit, par communiqué de presse, aux côtés de la Galaxy Tab S12 et du SmartTag 3. Dans sa présentation, Samsung insiste surtout sur le nouveau niveau de confort apporté par ses écouteurs. Fini de boucher son canal auditif, les Galaxy Buds On se fixent à votre oreille par un système de clip, protégeant ainsi votre tympan d’un appareil placé un peu trop proche.

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Les Galaxy Buds On sont officiels (et chers)

Les Galaxy Buds On embarquent un processeur Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform et promettent jusqu’à 9,5 heures d’autonomie en écoute continue. Samsung assure également que ses écouteurs seront particulièrement performants lors des appels, grâce à leur technologie Clear Call qui utilise 3 microphones et détecte mieux la voix de l’utilisateur dans le bruit environnant.

Enfin, les écouteurs ont bien sûr droit à leur lot de fonctionnalités IA. Les utilisateurs pourront par exemple invoquer Gemini à l’aide d’une commande vocale et lancer la discussion avec le chatbot uniquement par la voix. Il est également possible de prendre une note vocale simplement en restant appuyé sur la zone tactile. Il suffira alors de les chercher à l’aide de l’application Bixby sur son smartphone Samsung. De plus, les écouteurs prennent en charge les Head Gestures, c’est-à-dire les actions qu’il est possible de déclencher en bougeant la tête de manière spécifique.

Les Galaxy Buds On seront disponibles en Corée du Sud à partir du 27 octobre prochain au prix de 299 000 wons (294 €). Samsung promet un lancement global dans les jours qui suivent mais n’a pas livré de détails sur les prix.