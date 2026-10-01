Samsung dévoile officiellement ses Galaxy Buds On, ses premiers écouteurs à clip

Il fallait rester attentif pour repérer l’annonce officielle des Galaxy Buds On de Samsung. Le constructeur promet des écouteurs à clip plus confortables et surtout remplis à ras bord de fonctionnalités IA. Attention toutefois à votre portefeuille, vu le prix.

galaxy buds on

Les rumeurs disaient donc vrai. Il y a quelques jours, nous apprenions que Samsung préparait l’arrivée d’une nouvelle gamme d’écouteurs connectés, assez différents de ce à quoi le constructeur nous a habitués jusque-là. Peu de temps après, voilà que leur design fuitait et leur nom sur Internet. Il s’agit donc des Galaxy Buds, les tout premiers écouteurs connectés à clip de la firme coréenne.

Ces derniers ont été assez discrètement dévoilés au cours de la nuit, par communiqué de presse, aux côtés de la Galaxy Tab S12 et du SmartTag 3. Dans sa présentation, Samsung insiste surtout sur le nouveau niveau de confort apporté par ses écouteurs. Fini de boucher son canal auditif, les Galaxy Buds On se fixent à votre oreille par un système de clip, protégeant ainsi votre tympan d’un appareil placé un peu trop proche.

Sur le même sujet — Test Samsung Galaxy Buds4 : ces écouteurs semi-ouverts offrent l’expérience la plus complète du marché, à une condition…

Les Galaxy Buds On sont officiels (et chers)

Les Galaxy Buds On embarquent un processeur Snapdragon S7 Gen 1 Sound Platform et promettent jusqu’à 9,5 heures d’autonomie en écoute continue. Samsung assure également que ses écouteurs seront particulièrement performants lors des appels, grâce à leur technologie Clear Call qui utilise 3 microphones et détecte mieux la voix de l’utilisateur dans le bruit environnant.

Enfin, les écouteurs ont bien sûr droit à leur lot de fonctionnalités IA. Les utilisateurs pourront par exemple invoquer Gemini à l’aide d’une commande vocale et lancer la discussion avec le chatbot uniquement par la voix. Il est également possible de prendre une note vocale simplement en restant appuyé sur la zone tactile. Il suffira alors de les chercher à l’aide de l’application Bixby sur son smartphone Samsung. De plus, les écouteurs prennent en charge les Head Gestures, c’est-à-dire les actions qu’il est possible de déclencher en bougeant la tête de manière spécifique.

Les Galaxy Buds On seront disponibles en Corée du Sud à partir du 27 octobre prochain au prix de 299 000 wons (294 €). Samsung promet un lancement global dans les jours qui suivent mais n’a pas livré de détails sur les prix.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Home : Gemini plus attentif, fonction inédite pour la caméra… Tout ce qui change avec la mise à jour

La seconde mise à jour de septembre de Google Home est arrivée et elle apporte encore plus d’améliorations que la précédente. Aussi bien Gemini que l’application Google Home, que la…

Le nouveau Fire Stick TV 4K d’Amazon n’a pas besoin de bloc d’alimentation

Après avoir dévoilé une version mise à jour de sa clé HDMI d’entrée de gamme, le Fire Stick TV HD, c’est au tour de la version 4K de s’offrir un…

RED by SFR augmente ses prix et rend ses forfaits moins intéressants, génial

Il y a du mouvement du côté de RED by SFR, qui revoit entièrement sa grille de forfait — et pas pour le meilleur. Quand ce ne sont pas les…

Si Google Photos refuse de répondre sur votre smartphone, installez vite cette mise à jour

Des possesseurs de Google Pixel ont vu leur application Photos cesser brutalement de réagir ces derniers jours. Ouvrir une image suffisait à rendre les boutons de modification et de partage…

153 € de moins sur la Garmin Forerunner 165 : la montre connectée sport est à moitié prix

La Garmin Forerunner 165 passe de 280 € à sa sortie à moins de 130 € pendant le Local Day d’AmiExpress. Cette promotion vous permet de l’acheter pour une fraction…

Pour acheter une PS5 Pro, vous devez prouver que vous jouez à la PlayStation

L’achat d’une PlayStation 5 Pro sur la boutique officielle de Sony au Japon est désormais conditionné à la preuve que vous jouez aux consoles de la marque. Mais ça ne…

Ce programme tenu secret par Google rémunère les sites que son IA siphonne

Google a longtemps récupéré gratuitement les contenus des sites web pour alimenter son moteur de recherche. Le géant américain change discrètement de méthode depuis l’arrivée de ses réponses générées par…

Insta360 X5 : plus de 300 € de réduction sur l’excellente caméra 360° 8K, c’est maintenant !

Avec la caméra Insta360 X5, vous êtes sûr de ne jamais rater ce que vous filmez. Cette caméra 360° filme sous tous les angles et vous pouvez ensuite choisir au…

Avec la Watch D3, HUAWEI transforme votre poignet en cabinet médical de poche

La Watch D3 débarque en France avec un argument que personne d’autre ne propose : un vrai brassard mécanique au poignet pour mesurer la tension. Précision, suivi sur 24 heures,…

Le récent DJI Mini 5 Pro passe à prix sacrifié, mais l’offre risque d’expirer très vite

Vous cherchez un drone pour réaliser des vidéos aériennes de haute qualité, et le DJI Mini 5 Pro vous fait de l’oeil ? Bonne nouvelle ! Vous pouvez actuellement vous…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.