La nouvelle BMW i3 d’entrée de gamme perd de la batterie mais elle laisse toujours ses rivales loin derrière

BMW élargit la gamme de sa berline électrique i3 avec une déclinaison plus abordable. Sa nouvelle version 40 xDrive embarque une batterie nettement plus petite que celle du haut de gamme. Son autonomie annoncée dépasse pourtant celle de la grande majorité des modèles du marché.

Chez les berlines électriques premium, tout se joue sur un seul terrain, celui des kilomètres parcourus entre deux recharges. Pour tenir ce rythme, les marques allemandes empilent les cellules et alourdissent leurs voitures. Les travaux de Mercedes sur une batterie nouvelle génération montrent que la course reste ouverte. Le problème tient au prix. Au final, la facture retombe toujours sur l’automobiliste.

BMW a lancé sa berline i3 en juin, dans une seule configuration haut de gamme facturée 74 850 euros. Beaucoup de conducteurs séduits par la plateforme Neue Klasse ont renoncé devant ce ticket d’entrée. Pendant que la production de masse des batteries solides se prépare en Chine, le constructeur bavarois actionne un levier bien plus immédiat, la taille du pack lithium-ion. Sa gamme s’ouvre vers le bas avec une seconde motorisation.

La BMW i3 40 xDrive descend à 59 900 euros avec 710 km d’autonomie

La BMW i3 40 xDrive devient le nouveau point d’entrée du modèle, à 59 900 euros en France contre 65 400 euros pour la variante la plus puissante en finition de base. Les informations relayées par BMW Blog font état d’un pack de 82,8 kWh utiles, soit près de 26 kWh de moins que cette dernière. Côté recharge, la puissance maximale chute de 400 à 300 kW. Malgré ces coupes, la berline allemande annonce jusqu’à 710 kilomètres en cycle mixte WLTP, la procédure d’homologation européenne. Ses deux moteurs envoient 374 chevaux aux quatre roues et abattent le 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.

Sur le papier, l’entrée de gamme de la BMW i3 conserve donc l’essentiel. Peu de concurrentes dépassent les 700 kilomètres, et celles qui y parviennent se négocient rarement sous les 60 000 euros. Côté poids, la berline gagne 115 kg sur la version haute. Plus accessible encore, la variante 40 eDrive arrivera l’an prochain avec un seul moteur arrière et la même batterie. Face à une Série 3 thermique affichée à 55 450 euros, l’écart semble serré, mais le malus écologique ajoute encore plusieurs milliers d’euros à l’addition, quand l’électrique y échappe totalement.