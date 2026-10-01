RED by SFR augmente ses prix et rend ses forfaits moins intéressants, génial

Il y a du mouvement du côté de RED by SFR, qui revoit entièrement sa grille de forfait — et pas pour le meilleur. Quand ce ne sont pas les prix qui augmentent, c’est l’enveloppe de data qui diminue. On fait le point.

forfait mobile RED by SFR

L’avantage des forfaits low cost par rapport à leurs comparses premium, c’est tout de même qu’ils sont moins chers. Du moins, ils sont censés l’être. Aujourd’hui, les abonnés à RED by SFR se réveillent avec une bien mauvaise surprise, alors qu’ils sont à peine en train de se remettre du piratage subi par l’opérateur à la fin de l’été. En effet, c’est toute la grille de forfaits de celui-ci qui a été modifiée.

Vous vous en doutez, l’idée n’est évidemment pas de faire un petit cadeau aux abonnés en baissant ses prix. Bien au contraire. La première victime de cette nouvelle politique tarifaire est l’offre à 100 Go de données qui augmente de 1€ pour coûter désormais 12,99 €/mois. SFR justifie cette hausse par la stratégie habituelle des opérateurs dans ce genre de situation : l’enveloppe de données mensuelle passe de 100 Go à 120. Un bien maigre lot de consolation.

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RED by SFR bouscule sa grille de forfait et ce n’est pas une bonne nouvelle

Mais ce n’est pas tout. Le forfait à 9,99 € par mois, de son côté, ne voit pas son prix évoluer. Bonne nouvelle ? Pas vraiment, car en échange, les abonnés voient leur enveloppe data diminuer. De 60 Go par mois, elle passe désormais à 40 Go. Le forfait reste également sur le réseau 4G. S’il s’agit de votre signe pour opter pour une offre avec plus de données, on a encore des mauvaises nouvelles en stock à vous annoncer.

À ce jour, l’offre avec 200 Go de data a complètement disparu du site de RED by SFR. Aussi, la dernière option restante à part le forfait à 100 Go et l’offre Voyage, qui donne accès à 250 Go de données en 5G et qui coûte 15,99 €/mois. Autrement dit, comme le soulignent nos confrères d’Univers Freebox, il faut maintenant débourser au minimum 12,99 €/mois pour profiter de la 5G chez SFR.


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