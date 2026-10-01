Les Galaxy Buds 3 Pro sont à seulement 105 € : une baisse de 60% sur le prix des écouteurs haut de gamme

Les Galaxy Buds 3 Pro sont à 105 € au lieu de 249 €. Les écouteurs à réduction de bruit de Samsung offrent des performances haut de gamme pour un tel prix, et ils n’ont pas grand chose à envier aux nouveaux Buds 4 Pro, nettement plus chers.

Galaxy Buds3 Pro

Un peu plus de 100 € : voilà donc le prix actuel des Galaxy Buds 3 Pro. C’est une offre intéressante pour vous offrir de nouveaux écouteurs haut de gamme sans vous approchez des tarifs habituels sur ce segment. Pour rappel, ce modèle avait été lancé à 249 €. Vous bénéficiez donc d’une réduction de près de 145 €, soit environ 58 % de moins sur le prix de lancement des écouteurs.

Pour les acheter à ce tarif, il faut saisir le code PHD12 au panier. Les écouteurs sont affichés à 117,28 € à la base, mais le coupon retire 12 € supplémentaires. Vous arrivez ainsi à 105,28 €.

Cette offre est proposée dans le cadre de la campagne Local Day d’AliExpress, qui se termine le 7 octobre 2026 à 23 h 59. Les écouteurs sont expédiés depuis la France, avec une livraison gratuite.

 Galaxy Buds 3 Pro :  une réduction de bruit et des performances premium

Les Galaxy Buds 3 Pro adoptent un format avec une tige et des embouts en silicone qui s’insèrent dans les oreilles et participent à l’isolation. Samsung propose également une réduction active de bruit adaptative. Celle-ci ajuste son fonctionnement selon l’environnement du porteur.

Vous pouvez aussi laisser passer les sons extérieurs grâce au mode ambiant. Les Galaxy Buds 3 Pro peuvent par ailleurs détecter votre voix quand vous commencez à parler. Cela permet de faciliter la conversation avec un interlocuteur sans avoir à retirer les écouteurs.

La partie audio repose sur deux haut-parleurs par écouteur, avec des amplificateurs distincts pour les graves et les aigus. Les Buds 3 Pro prennent en charge l’audio haute résolution jusqu’en 24 bits / 96 kHz, à condition de les associer à un appareil Galaxy compatible. Le smartphone utilisé compte donc pour profiter de toutes leurs possibilités.

Même chose pour les fonctions Galaxy AI. Vous pouvez notamment entendre une traduction dans les écouteurs via le mode Interprète d’un smartphone Samsung compatible. Le traitement passe par le téléphone.

Pour les commandes courantes, les tiges permettent de lancer la lecture ou de la mettre en pause par pincement. Vous n’avez donc pas besoin de sortir votre smartphone à chaque fois.

Samsung annonce enfin jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée, et 26 heures au total en comptant les recharges du boîtier. Sans réduction de bruit, ces durées passent respectivement à 7 et 30 heures. Le boîtier accepte la recharge sans fil, tandis que les écouteurs bénéficient d’une certification IP57 contre la poussière et l’eau.


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