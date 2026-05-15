Google Home : 5 ans après le dernier Nest Hub, un nouvel écran connecté enfin en préparation ?

La refonte majeure de Google Home ne se joue pas uniquement sur le terrain logiciel avec Gemini : l’entreprise avait déjà annoncé de nouveaux produits en octobre dernier. Mais Google pourrait bien ne pas avoir tout dévoilé. Un indice trouvé dans le code de l’application révèle qu’elle préparerait discrètement un nouvel écran connecté.

L’an dernier, Google a affiché la couleur : la firme de Mountain View veut révolutionner la maison connectée afin de se refaire une place de choix sur ce secteur. Comment ? Avec une refonte majeure de sa solution de domotique : Google Home. Si la pierre angulaire de ce projet est sans conteste Gemini, dont le déploiement en accès anticipé s’est récemment accéléré, l’entreprise n’en oublie pas pour autant le volet matériel.

En octobre 2025, elle a annoncé une nouvelle gamme d’appareils conçus pour Gemini. Parmi eux figurent des Nest Cam et Doorbell, ainsi que le Google Home Speaker, le premier appareil audio pensé pour permettre des conversations plus fluides et naturelles avec l’assistant dopé à l’IA. Mais le géant de la tech pourrait également développer discrètement un nouveau produit. C’est en tout cas ce que suggère le code de l’application Google Home sur iOS.

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Google préparerait un nouvel écran connecté : le Google Home Display

Ce produit préparé en coulisses serait un écran connecté. Alors que le Nest Hub (2e génération) est sorti en 2021, le Google Home Display – c’est le nom découvert dans le code de l’application – viendrait enfin renouveler la gamme.

C’est @aaronp613 qui a partagé sur X (ex-Twitter) l’apparition de ce nouveau produit au sein de la liste d’appareils cachée dans l’application Google Home sur iOS – qui, comme le souligne Android Headlines, contient aussi bien les Chromecast ou Nest Cam que des produits jamais sortis.

It looks like Google is working on a new product called “Google Home Display” pic.twitter.com/VULiKgQjDf — Aaron (@aaronp613) May 14, 2026

Cette trouvaille n’est pas étonnante : en octobre dernier, Anish Kattukaran, le responsable de Google Home, avait répondu à propos d’un éventuel retour des écrans connectés qu’ils étaient le meilleur format pour offrir une excellente expérience domotique – sans pour autant en annoncer un inédit. Mais cette découverte est un bon premier indice de ce qui se préparerait en coulisses.

Pour l’heure, il faudra se contenter de ce peu de détails, le code de l’application n’étant pas plus loquace : ce nom, Google Home Display, est la seule information concrète à propos de ce potentiel nouveau produit.