Google Home : 5 ans après le dernier Nest Hub, un nouvel écran connecté enfin en préparation ?

La refonte majeure de Google Home ne se joue pas uniquement sur le terrain logiciel avec Gemini : l’entreprise avait déjà annoncé de nouveaux produits en octobre dernier. Mais Google pourrait bien ne pas avoir tout dévoilé. Un indice trouvé dans le code de l’application révèle qu’elle préparerait discrètement un nouvel écran connecté.

Google Home Gemini
Crédits : Adobe Stock

L’an dernier, Google a affiché la couleur : la firme de Mountain View veut révolutionner la maison connectée afin de se refaire une place de choix sur ce secteur. Comment ? Avec une refonte majeure de sa solution de domotique : Google Home. Si la pierre angulaire de ce projet est sans conteste Gemini, dont le déploiement en accès anticipé s’est récemment accéléré, l’entreprise n’en oublie pas pour autant le volet matériel.

En octobre 2025, elle a annoncé une nouvelle gamme d’appareils conçus pour Gemini. Parmi eux figurent des Nest Cam et Doorbell, ainsi que le Google Home Speaker, le premier appareil audio pensé pour permettre des conversations plus fluides et naturelles avec l’assistant dopé à l’IA. Mais le géant de la tech pourrait également développer discrètement un nouveau produit. C’est en tout cas ce que suggère le code de l’application Google Home sur iOS.

Lire aussi – Google Home : Gemini gagne en efficacité et devient même votre mixologue personnel

Google préparerait un nouvel écran connecté : le Google Home Display

Ce produit préparé en coulisses serait un écran connecté. Alors que le Nest Hub (2e génération) est sorti en 2021, le Google Home Display – c’est le nom découvert dans le code de l’application – viendrait enfin renouveler la gamme.

C’est @aaronp613 qui a partagé sur X (ex-Twitter) l’apparition de ce nouveau produit au sein de la liste d’appareils cachée dans l’application Google Home sur iOS – qui, comme le souligne Android Headlines, contient aussi bien les Chromecast ou Nest Cam que des produits jamais sortis.

Cette trouvaille n’est pas étonnante : en octobre dernier, Anish Kattukaran, le responsable de Google Home, avait répondu à propos d’un éventuel retour des écrans connectés qu’ils étaient le meilleur format pour offrir une excellente expérience domotique – sans pour autant en annoncer un inédit. Mais cette découverte est un bon premier indice de ce qui se préparerait en coulisses.

Pour l’heure, il faudra se contenter de ce peu de détails, le code de l’application n’étant pas plus loquace : ce nom, Google Home Display, est la seule information concrète à propos de ce potentiel nouveau produit.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce data center vidait le réseau d’eau du quartier en secret pendant que les habitants étaient priés d’économiser

Aux États-Unis, des résidents ont reçu l’ordre de ne plus arroser leurs pelouses pour économiser l’eau. La vraie raison de la pénurie, ils ne la connaissaient pas encore. Un data…

IA : pourquoi une startup veut mettre des puces Nvidia dans les lampadaires

Une startup anglaise a une idée originale pour limiter l’impact environnemental des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle. Elle repose sur l’utilisation du mobilier urbain et de l’énergie solaire….

IA

L’IA qui prend des notes pour votre médecin peut raconter n’importe quoi

En analysant 20 outils d’IA destinés à la prise de notes médicales, des chercheurs se sont rendus compte qu’ils étaient loin d’être aussi efficaces qu’ils en ont l’air. Au point…

IA

Un chercheur furieux rend publique une faille qui neutralise les protections de Windows 11

Un chercheur en sécurité mécontent vient de rendre publique une faille non corrigée dans Windows 11. Elle permet de contourner BitLocker, le système de chiffrement censé protéger les données des…

La nouvelle manette de Xbox pensée pour le cloud se dévoile en images et corrige l’un des plus défauts de ses homologues

Cette fois il semblerait que ce soit la bonne : le média Technoblog a dévoilé des photos volées de la prochaine manette Xbox pensée pour le cloud gaming. Malgré son…

Et si on cherchait mal les extraterrestres ? Cette méthode inédite pourrait complètement changer la donne

La quête de la vie extraterrestre pourrait prendre un nouveau tournant. La nature des biosignatures ne suffisant pas, certains des composés recherchés pouvant être produits par des processus non vivants,…

Voici pourquoi le PDG de Volkswagen vient de condamner la Golf électrique

Volkswagen repousse la Golf électrique à la fin de la décennie. Le PDG du constructeur allemand vient de le confirmer sans détour. Une icône de l’automobile devra donc encore patienter…

Plus de 100 Mo pour une photo ? La caméra du Xiaomi 17 Max s’annonce très gourmande en stockage

Le capteur photo de 200 MP du Xiaomi 17 Max produirait des fichiers supérieurs à 100 Mo pour un seul cliché. De quoi mettre à l’épreuve l’espace de stockage du…

Gmail réduit l’espace de stockage gratuit de 15 à 5 Go si vous ne respectez pas cette condition

Google offre depuis bien longtemps 15 Go d’espace de stockage à ses utilisateurs pour leur compte Gmail. Mais l’entreprise se montrerait moins généreuse récemment, à moins de lui donner votre…

Instagram lance Instants, pour des photos spontanées et sans filtre à la BeReal

Instagram lance à la fois une nouvelle fonction intégrée à son app principale et une application dédiée pour Instants, sa fonctionnalité de partage de photos spontanées et sans filtre. Il…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.