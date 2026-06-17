Google Home : la nouvelle enceinte pensée pour Gemini est officielle, votre maison connectée devient plus utile

La firme de Mountain View l’avait annoncé, elle l’a fait : la nouvelle enceinte Google Home est officielle. Sa pierre angulaire est évidemment Gemini, qui repousse les limites conversationnelles pour rendre la maison connectée plus utile. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau produit, profondément intégré à l’écosystème Google Home.

C’est dans l’air depuis l’an dernier : Google se préparait à étoffer son catalogue d’objets connectés pour la maison avec une nouvelle gamme d’appareils conçus pour Gemini, dans laquelle figure une enceinte. Depuis quelques jours, il se murmurait que la sortie de cette dernière est imminente, mais aucune date officielle n’avait été partagée…

Jusqu’à aujourd’hui. Après avoir envoyé un mail suggérant aux utilisateurs de Google Home de surveiller « de près leur boîte de réception » s’ils attendaient « patiemment une certaine enceinte », la firme de Mountain View vient d’officialiser sa nouvelle Google Home Speaker.

Une nouvelle enceinte conçue pour exploiter le plein potentiel de Gemini pour Google Home

Le géant de la tech la présente comme son enceinte « la plus complète à ce jour ». Évidemment, la clé de voûte de ce nouveau produit est Gemini, ce « mariage » étant censé rendre votre « maison plus utile ». Pour l’invoquer, rien de plus simple : il suffit de prononcer l’incontournable « Hey Google ».

Le constructeur met en avant la possibilité de « discuter en direct avec Gemini », qui remplace donc l’Assistant. Le principal avantage de l’IA maison de Google sur son prédécesseur est sa capacité conversationnelle : comme dans une discussion avec un proche, vous pouvez vous adresser à Gemini dans un langage naturel, l’interrompre, lui poser des questions complémentaires, changer de sujet ou encore faire un brainstorming ensemble.

Et Gemini va encore plus loin : l’IA peut vous guider pas à pas dans la résolution d’un problème, vous aider à réviser, mais également à acquérir une nouvelle compétence.

Une nouvelle enceinte profondément intégrée à l’écosystème Google Home

De plus, cette nouvelle enceinte est profondément intégrée à l’écosystème Google Home : si vous retrouvez un vase cassé chez vous, vous pouvez l’interroger sur ce qui s’est passé et elle vous décrira les images enregistrées par vos caméras Nest.

Dans la même veine, vous pourrez également lui demander un résumé de ce qui s’est passé en votre absence. Mais cette nouvelle Google Home Speaker peut également se connecter à d’autres enceintes et écrans Nest et autres appareils compatibles Google Cast.

La nouvelle enceinte Google Home est également conçue pour l’interaction et pour préserver votre intimité. Lorsqu’elle écoute ou parle, un voyant lumineux s’active sous l’enceinte ; un interrupteur permet de couper son microphone.

Une nouvelle enceinte Google Home qui n’oublie pas sa vocation première : être une enceinte

Et le géant de la tech n’en oublie pas pour autant la vocation première de ce produit inédit : être une enceinte. Et celle-ci délivre un son équilibré et à 360° pour s’adapter à vos besoins (musique, film, podcast…). Vous pouvez l’associer à un lecteur multimédia Google TV pour une expérience immersive.

La nouvelle enceinte Google Home se décline en deux coloris : Vert sauge et Porcelaine. Elle est disponible dès aujourd’hui à la précommande au prix de 119,99 euros. Plusieurs formules sont proposées. Est inclus dans l’achat Gemini pour Google Home, la lecture multimédia, le contrôle parental et la possibilité de diffuser des messages dans toute la maison.

En revanche, pour profiter de Gemini Live, il faudra souscrire à l’abonnement Standard (10 euros/mois ou 100 euros/an). L’abonnement Advanced (18 euros/mois ou 180 euros/an) offre quant à lui l’accès à l’historique de recherche vidéo et aux résumés quotidiens. Une question reste toutefois en suspens. Maintenant que Gemini est devenu polyglotte et a posé ses valises dans bien des pays : l’officialisation de cette nouvelle enceinte Google Home signifie-t-elle la sortie (prochaine) de l’IA de la phase d’accès anticipé ?