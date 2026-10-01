Plex bloque cette astuce pour streamer gratuitement ses médias à distance, il va falloir payer

Il existait un moyen de streamer ses propres médias à distance via Plex sans payer. L’entreprise vient d’y mettre fin pour pousser à la souscription d’un abonnement payant.

Plex
Crédits : 123RF

Pour centraliser ses médias numériques, films, séries, musiques ou encore photos, vous pouvez passer par un logiciel prévu à cet effet. Parmi eux, Plex est souvent cité comme la référence. Mais ces derniers temps, le service est de plus en plus montré du doigt pour ses pratiques. À commencer par de fortes augmentations du prix de ses abonnements. La formule Remote Watch Pass passait ainsi de 1,99 € par mois à 2,99 € par mois en mai 2026. Presque rien face à l’abonnement Plex Pass à vie, qui triple carrément au 1er juillet : 689,99 € au lieu de 229,99 €.

Forcément, la grogne monte chez les utilisateurs, même ceux ayant bénéficié d’une forte réduction pour la formule à vie. Et ce n’est pas près de s’arrêter vu ce que Firecore, développeurs à l’origine de l’application pour appareils Apple Infuse, viennent d’annoncer sur le réseau social Reddit. Plex a en effet mis fin à un système qui permettait de streamer ses contenus à distance gratuitement via un serveur Plex, sans payer pour la formule Remote Watch Pass. Ce que permettait l’appli Infuse en l’occurrence.

Plex devient encore plus contraignant pour les utilisateurs sans abonnement

Voilà le message qu’a reçu l’équipe Firecore : « Je tenais à vous contacter au nom de l’équipe Plex pour vous informer qu’à partir de la fin de cette semaine [celle du 21 septembre 2026, ndlr], tous les utilisateurs de Plex devront disposer d’un Remote Watch Pass ou d’un Plex Pass pour effectuer une lecture depuis un service multimédia personnel distant, y compris lorsqu’ils utilisent une application tierce telle qu’Infuse ». Fini le contournement donc.

Il reste cependant une possibilité. Le développeur à l’origine du post précise que « les utilisateurs qui préfèrent ne pas utiliser l’accès à distance de Plex peuvent tout de même se connecter à leurs serveurs en recourant à des solutions telles que Tailscale ou à un VPN plus traditionnel pour accéder à leurs fichiers lorsqu’ils sont hors de chez eux ». Jusqu’à ce que Plex mette également fin à ces solutions ?


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