Des iPhone ont déjà été espionnés grâce à cette faille, installez vite cette mise à jour pour vous protéger

Apple vient de publier une mise à jour de sécurité pour les iPhone et les iPad restés sous iOS 26. Un défaut dans l’affichage des images permettait à un fichier piégé de faire tourner du code sur l’appareil. La marque reconnaît que des personnes précises ont déjà été visées de cette manière.

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Les mises à jour de sécurité passent souvent inaperçues sur un téléphone. Elles s’installent la nuit, sans que personne ne lise la note qui les accompagne. Certaines bouchent pourtant des trous déjà exploités par des pirates. Cet été, la version 26.6 avait déjà apporté son lot de rustines aux iPhone. Fin septembre, une autre livraison mérite nettement plus d’attention.

Le 28 septembre, Apple a publié iOS 26.7.1 et iPadOS 26.7.1. Aucune nouveauté visible ne les accompagne, juste un correctif. Côté calendrier, la marque avait sorti iOS 27 quinze jours plus tôt. Toutes les nouveautés d’iOS 27 ne sont pas accessibles depuis la France, et beaucoup d’utilisateurs ont préféré patienter sur l’ancienne mouture.

Apple comble une faille d’affichage des images exploitée contre des iPhone soigneusement choisis

La note de sécurité publiée par Apple décrit un défaut logé dans CoreGraphics, le composant chargé d’afficher les images et les documents à l’écran. Il suffisait d’un fichier piégé pour écrire des données au mauvais endroit, puis lancer du code choisi par l’attaquant. Référencée CVE-2026-86950, la vulnérabilité a été signalée par les équipes spécialisées de Meta. L’entreprise évoque une exploitation lors d’une attaque extrêmement sophistiquée contre des individus visés.

La liste est longue. Sont concernés l’iPhone 11 et tous les modèles suivants, les iPad Pro, les iPad Air, les tablettes classiques depuis la huitième génération et les iPad mini les plus récents, soit une large partie du parc en circulation. Du côté des ordinateurs, macOS Sequoia 15.8.1 et Tahoe 26.7.1 reçoivent le même traitement. D’après Apple, les appareils déjà passés sous iOS 27 échappent au problème.

Avec du code lancé sur un téléphone, un pirate dispose de nombreuses options. Le scénario n’a rien de théorique. Il fouille les photos, lit les messages, vide parfois un portefeuille de cryptomonnaies. Apple n’a rien dit du contenu de ces intrusions, le profil correspond toutefois à une campagne de logiciel espion. Pour récupérer le correctif, il faut ouvrir les Réglages, se rendre dans Général puis dans Mise à jour logicielle. Le passage à iOS 27 règle aussi la question.


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