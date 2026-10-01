Le nouveau Fire Stick TV 4K d’Amazon n’a pas besoin de bloc d’alimentation

Après avoir dévoilé une version mise à jour de sa clé HDMI d’entrée de gamme, le Fire Stick TV HD, c’est au tour de la version 4K de s’offrir un relooking. La télécommande en profite également pour changer de design.

Amazon Fire Stick TV 4K 2026
Le nouveau Fire Stick TV 4K d’Amazon

Acheter un téléviseur aujourd’hui, c’est l’assurance d’obtenir un modèle connecté tournant sous l’un des systèmes d’exploitation spécialisés, Google TV en tête. Mais si le vôtre est plus ancien et que vous aimeriez quand même profiter de ce qu’une Smart TV a à offrir, il y a les clés HDMI. Amazon fait partie des marques les plus connues dans ce secteur avec ses Fire Stick TV. L’entreprise les renouvelle régulièrement, et 2026 a vu arriver la nouvelle version du Fire Stick TV HD, modèle d’entrée de gamme.

C’est au tour du Fire Stick TV 4K de s’offrir un relooking. Comme son petit frère, il n’a pas besoin d’un adaptateur secteur séparé pour être alimenté. L’appareil titre son énergie du port USB auquel il est branché sur la TV. Pour le reste, on retrouve l’affichage d’une image jusqu’à une définition 4K, la prise en charge du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.3 ou encore du standard HDR10+. Amazon en profite pour simplifier sa gamme. Il y a désormais 4 modèles : Fire Stick TV HD, 4K, 4K Max et Fire TV Cube. Les « Select » et « Plus » n’existent plus.

Amazon Fire Stick TV 4K (2026) : prix et disponibilité

Une nouvelle télécommande accompagne la clé HDMI. Son design asymétrique est la première chose qui saute aux yeux : arrondi en bas, droit en haut. « Cette télécommande a été conçue avec des commandes plus tactiles pour faciliter sa prise en main et la manipulation des touches principales », nous dit Amazon. Il faudra attendre de l’avoir en main pour s’en rendre compte, mais on imagine que l’on devrait mieux « sentir » la pression sur les boutons. Petite nouveauté : le bouton Home, en rouge, possède une surface en métal.

Lire aussi – Amazon accusé d’obsolescence programmée sur ses Fire Stick TV, le plaignant demande la remise en service des anciens modèles

Notons enfin la présence du bouton Étoile personnalisable, auparavant réservé aux modèles supérieurs de télécommande Amazon. Vous pouvez lui associer un raccourci comme l’ouverture de vos favoris ou l’activation d’un paramètre. Le nouveau Fire Stick TV 4K est déjà disponible sur Amazon. Affiché à 74,99 euros, il bénéficie d’une promotion de lancement le faisant passer à 35,99 euros jusqu’à 12 octobre à 23h59, où jusqu’à épuisement des stocks.


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