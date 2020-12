Le design des S21, l’enfer des livraisons de PS5, l’augmentation SFR, le récap de la semaine

Le design des Galaxy S21 se confirme, les PS5 peinent à se faire livrer correctement aux clients, SFR augmente sans prévenir le montant de ses abonnements… retour sur les actus de la semaine.

Décidément, se faire livrer une PS5 relève du parcours du combattant. Entre ceux qui reçoivent une bouteille à la place de la précieuse console et les fourgons qui se font braquer à pleine vitesse sur l’autoroute, la pénurie crée des situations bien improbables. Les abonnés Red By SFR ont également eu une mauvaise surprise cette semaine en voyant le montant de leur abonnement augmenter de 3 euros sans qu’ils aient été prévenus. Les utilisateurs d’iPhone ne sont pas non plus en reste avec les problèmes de batterie survenus après l’installation de la dernière mise à jour iOS. Une bonne nouvelle tout de même : à l’approche de l’annonce des Galaxy S21, certaines rumeurs se confirment…

Les livraisons de PS5 sont toujours un casse-tête…

Après la friteuse et la nourriture pour chat, la bouteille d’eau. Deux semaines après sa sortie, commander une PS5 est toujours l’équivalent de jouer à la loterie : on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cette fois, c’est en France que l’histoire se passe, à Bétheny dans la Marne plus précisément. Ce père de famille a été bien heureux de pouvoir se procurer la console sur Amazon malgré la pénurie, avant de se rendre compte que le contenu du colis avait été remplacé. La faute est probablement à reporter sur les livreurs qui volent les consoles avant qu’elles n’arrivent chez les clients. La malchance ne s’arrête pas là puisque, non content de s’être fait subtiliser 499 € pour une bouteille d’eau, le client a demandé réparation auprès de la plateforme. En retour, celle-ci lui a proposé un bon d’achat de… 10 €.

… Quand elles ne font pas l’objet d’un braquage sur l’autoroute

Promis, après on arrête. Tout de même, force est de constater que la sortir de la PS5 crée des situations pour le moins extrêmes. On pensait que le cas des braqueurs armés volant un fourgon rempli de consoles était un cas isolé, on en est pourtant bien loin. La pratique, qui porte le doux nom de rollover, est en effet très populaire au Royaume-Uni, où le Times rapporte pas moins de 27 attaques de ce type depuis le début de l’année. Pourtant, bien que spectaculaire, cette technique n’en est pas moins très dangereuse, puisqu’elle consiste à tout bonnement ouvrir la porte du camion en étant attaché au capot de la voiture, tout en roulant à pleine vitesse sur l’autoroute. On ne saurait que trop vous conseiller de plutôt attendre le retour de stock disponible pour vous procurer une PS5.

Après une augmentation de la facture, les abonnés RED voient rouge

La chanson commence à être connue du côté des abonnés SFR. Plus de gigas, plus de données mobiles… et surtout plus cher. Une nouvelle fois, l’opérateur a augmenté discrètement le montant de ses factures sans en laisser le choix à ses clients. Celui-ci prétexte une « amélioration » des offres. À titre d’exemple, la formule 30Go/mois à 10 € passera à 13€ pour 50Go/mois en janvier prochain. Il semblerait qu’il n’y ait rien à faire pour refuser cette augmentation, outre la possibilité de résilier l’abonnement. Ce n’est pas la première fois que SFR s’adonne à ce genre de pratique : en début d’année, l’UFC-Que Choisir dénonçait une augmentation cachée de 3€ par mois, tandis qu’en septembre la facture augmentait de 80% pour certains abonnés RED.

La dernière mise iOS passe mal sur certains iPhone

Vous appréciez le Facetime en 1080p apparu avec iOS 14.2 ? Pas sûr que vous aimerez autant les gros problèmes d’autonomie que la mise à jour a entraînés sur certains iPhone. « Mon iPhone SE 2020 s’est détérioré avec chaque version d’iOS 14. Pendant la nuit, alors que je dormais, il ne perdait que 1 à 2% de la batterie en 8 heures. Au cours des dernières semaines, il perd désormais 5% en 5 à 6 heures », peut-on ainsi lire sur le forum d’Apple. Pour d’autres, le constat est encore plus alarmant, que ce soit une batterie qui se vide de moitié en 30 minutes ou qui met beaucoup plus de temps à se recharger. Si la plupart des témoignages concernent des iPhone vieux de quelques années, on trouve tout dans même la liste les iPhone 11 et SE 2020, et même quelques iPad. Le problème étant d’ordre logiciel, on peut espérer un correctif d’ici iOS 14.3.

Le design des Galaxy S21 se confirme

À l’approche de l’annonce des Galaxy S21, que Samsung prévoirait finalement pour février 2021, certaines rumeurs trouvent validation. C’est le cas du design de ses prochains flagships, et notamment celui du bloc photo qui pour la première fois s’étend jusqu’aux bords du smartphone. Pour le capteur selfie, le constructeur le place à nouveau dans un trou au milieu de l’écran. Quant à la dalle, elle est cerclée de bordures qui paraissent uniformes. Les tranches des S21 et S21+ sont plates, tandis que le S21 Ultra est entouré de tranches incurvées.

Nos tests de la semaine

Un ordinateur, des écouteurs, un smartphone et une carte graphique, le compte y est cette semaine ! Aucune surchauffe ni de bruit, le Macbook Air 2020 se révèle impressionnant aussi bien pour le gaming que pour le montage vidéo. On aurait tout même aimé un port USB type-C / Thunderbolt supplémentaire et un adaptateur pour le HDMI, le DisplayPort ou l’USB type-A. Prix de vente : 1129 euros. Très confortables et simples à utiliser, les OnePlus Buds déçoivent grandement par leur son très moyen. À 59 euros, on n’aurait pas réellement payé plus. Le Xiaomi Poco M3 marque les esprits par son autonomie monstrueuse pour un prix vraiment mini de 179,90 euros. Il déçoit cependant sur la partie jeu et photo. Enfin, bien qu’elle soit un peu plus puissante que la RTX 3080 et qu’elle marque l’arrivée du ray tracing chez AMD, la RX 6900 XT se révèle trop cher pour les performances affichées, à savoir 999 euros.