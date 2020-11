Galaxy S21 : Samsung présenterait finalement ses nouveaux smartphones en février 2021

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra débarqueraient finalement dans le courant du mois de février 2021. Contrairement aux dernières rumeurs, Samsung n'aurait pas décidé de précipiter la sortie de ses nouveaux smartphones. Malgré la pandémie, la firme sud-coréenne resterait fidèle à son calendrier de sortie habituel.

Au cours des derniers mois, un faisceau de rumeurs concordantes est venu affirmer que la présentation des Galaxy S21 aurait lieu dans le courant du mois de janvier. En réaction aux chiffres de vente désastreux des Galaxy S20 et des Galaxy Note 20, Samsung aurait pris la décision d'avancer la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy S21 de plusieurs semaines. Jon Prosser, informateur réputé du milieu, tablait même sur une conférence le 14 janvier.

D'après les informations récoltées par nos confrères d'Android Headlines, un média réputé et spécialisé, il n'en est rien. Citant une “source fiable et digne de confiance”, le média affirme que la présentation Unpacked est bien fixée au mois de février. “La source semble sûre de l'information” précise Android Headlines.

Samsung se calquerait finalement sur les dates de lancement des Galaxy S20

Si les informations du média sont exactes, Samsung resterait finalement fidèle à son traditionnel calendrier de sortie. Cette année, le géant de Séoul avait dévoilé les Galaxy S20 lors d'une conférence le 11 février 2020. Les trois smartphones étaient ensuite sortis sur le marché le 13 mars, après plusieurs semaines de précommande. Android Headlines ne précise pas quand la conférence pourrait être organisée. Au vu des fuites, il se pourrait que la présentation ait lieu dès les premiers jours de février.

En attendant que Samsung n'envoie les invitations de rigueur à la presse, on vous invite évidement à prendre ces informations avec du recul. Á ce stade, il n'est pas impossible que Samsung hésite encore sur la date de lancement de la gamme. En pleine crise sanitaire, les constructeurs se tiennent prêts à adapter leur calendrier de sortie en fonction des besoins du marché. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Headlines