Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : ces images confirment le design des 3 smartphones

Les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra continuent de se dévoiler. Quelques semaines avant l’annonce, une fuite signée LetsGoDigital est venue lever le voile sur le design complet des trois smartphones de la gamme. On y découvre dans les détails le bloc photo rectangulaire développé par Samsung.

Ce lundi 7 décembre 2020, nos confrères néerlandais de LetsGoDigital ont publié des rendus 3D montrant dans les détails le design des Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Le média affirme avoir obtenu des images officielles dédiées au marketing de la part d’une source proche de Samsung. Pour protéger sa source, LetsGoDigital a préféré transformer ces images en rendus.

D’après Max Weinbach, informateur réputé et rédacteur chez XDA Developers, ces rendus sont 100% justes. Sur Twitter, il précise simplement que les coloris ne sont pas tout à fait représentatifs des couleurs choisies par Samsung. Quoi qu’il en soit, les rendus corroborent les précédentes fuites, dont les images conçues par OnLeaks sur base des schémas de fabrication.

Samsung inaugure un nouveau design de bloc photo avec les Galaxy S21

Tout d’abord, les images confirment la présence d’un bloc photo rectangulaire qui s’étend sur les bords du smartphone. Tous les modèles écopent de ce nouveau set up. Si les S21 et S21+ se contentent de trois capteurs photo, le S21 Ultra hérite d’un quadruple capteur. De facto, le bloc est beaucoup plus large et s’étend davantage au centre de la face arrière.

Sur la face avant, Samsung mise à nouveau sur un écran troué Infinity-O. Comme prévu, la dalle est cerclée de bordures qui paraissent uniformes. Notez que les tranches des S21 et S21+ sont plates, un peu à la manière des iPhone 12. De son côté, le S21 Ultra est entouré de tranches incurvées.

Aux dernières nouvelles, Samsung présenterait les Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra dans le courant du mois de février 2020. Contrairement à de précédentes rumeurs, la firme sud-coréenne n’aurait pas décidé d’avancer la conférence Unpacked au mois de janvier. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : LetsGoDigital