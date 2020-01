SFR : l’UFC-Que Choisir dénonce une nouvelle augmentation cachée de 3€ par mois

SFR a terminé l’année 2019 en ajoutant d’office une option cybersécurité à 3 euros par mois sur certaines offres d’accès à internet. Une pratique dénoncée par l’UFC-Que Choisir qui explique que cette augmentation cachée est largement passée inaperçue et que de nombreux abonnés paieront sans vraiment profiter d’un plus grâce à cette option.

A la fin de l’année 2019, SFR a souscrit d’office une option cybersécurité à 3€ par mois sur certains abonnements internet fixes. En décembre, certains internautes avaient en effet reçu un email leur annonçant que l’option SFR Sécurité à 3€ par mois serait dorénavant incluse d’office dans leur abonnement. Dans son mail de communication, SFR préfère insister sur les avantages de cette option qui fait désormais partie de certains abonnements.

SFR explique notamment : « cette solution de cybersécurité vous assurera une protection efficace et complète pour tous vos équipements (PC, Mac, smartphone, tablette) contre les menaces sur internet (virus, vol de données bancaires et personnelles, etc.) et vous permettra de gérer simplement vos mots de passe afin de protéger l’ensemble de vos comptes internet ». Il est précisé qu’il faut télécharger une application pour protéger chaque appareil.

Un cap est franchi selon Que Choisir

Il reste possible de refuser cette option en restant sur votre offre actuelle. Mais pour cela une action de l’abonné est nécessaire avant juin 2020. L’UFC-Que Choisir dénonce ce qu’il décrit comme le franchissement d’un cap dans les augmentations déguisées de l’opérateur : « une suite de sécurité Internet n’est pas une option comme une autre […] il faut, pour en bénéficier, suivre une procédure précise qui passe notamment par le téléchargement d’un logiciel et d’une appli sur chaque ordinateur ou smartphone du foyer ».

Et l’UFC-Que Choisir de relever que « les personnes qui ne procèdent pas à cette manipulation paieront le service, mais ne seront pas protégées ». L’association de consommateurs ajoute qu’il est possible que le client ait déjà une suite de cybersécurité : « le risque de payer deux suites pendant quelque temps n’est pas négligeable », estime Que Choisir. Autrement dit, SFR n’hésite plus à proposer une options quand bien même il est raisonnable de pense qu’une partie de ses abonnés n’en aura pas besoin. Ou ne prendra même pas la peine de faire le nécessaire pour l’activer.

L’association de consommateurs poursuit en évaluant l’attrait de l’option proposée par SFR. L’opérateur sous-traite ce service à F-Secure, éditeur reconnu qui propose un service de protection semblable à celui de SFR, qu’il facture 79,99 € par an. L’option de SFR ne coûte que 36 € par an, mais attention : il ne sera plus possible de s’en débarrasser à partir de juin 2020. Par ailleurs Que Choisir invite les consommateurs à comparer les offres avant de choisir une solution de cybersécurité. A en croire l’UFC, il existe en effet des offres plus complètes et moins chères.

Source : Que Choisir