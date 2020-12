Test AMD RX 6900 XT : AMD ne casse pas la baraque avec sa carte haut de gamme

La RX 6900 XT est le fleuron de la nouvelle gamme RX 6000 « Big Navi » d’AMD. Cette carte graphique ultrapuissante cherche à venir concurrencer la RTX 3090 de Nvidia pour moins cher. AMD réussit-il son pari en délivrant la carte ultime pour un tarif juste ? C’est ce que nous allons voir dans ce test.

Un combat de titans se déroule dans le monde du PC en cette fin d’année 2020. D’un côté, nous avons Nvidia avec sa série RTX 3000 et de l’autre, AMD avec sa série RX 6000. Le premier a récemment sorti ses RTX 3070 et RTX 3080, cartes puissantes, mais abordables tandis qu’AMD a ensuite dégainé avec les RX 6800 et RX 6800 XT, à la puissance équivalente. Les deux constructeurs proposent également leur fleuron ultra haut de gamme pour le jeu en 4K/60 FPS, voire 8K (c’est en tout cas la promesse chez Nvidia). Nvidia commercialise ainsi la RTX 3090 à 1549 euros. AMD veut lui frapper les esprits avec une carte ultra-puissante pour un tarif gravitant autour des 1000 euros : la RX 6900 XT que nous testons aujourd’hui. La promesse est grande et nous nous attendons au moins à un produit supérieur à la RTX 3080 en termes de puissance. C’est ce que nous allons vérifier dans ce test.

Nous avons déjà testé les deux autres cartes graphiques d’AMD sorties cette année, à savoir la RX 6800 et la RX 6800 XT. Si la puissance était bien au rendez-vous, les produits étaient toutefois légèrement moins puissants que les cartes équivalentes et peinaient au niveau de la gestion du ray-tracing. Une petite déception qui cache tout de même un bon compromis pour le jeu en 4K/60 FPS. Qu’en est-il de la RX 6900 XT ?

Il faut signaler qu’en plus de promettre une certaine puissance, la RX 6900 XT (comme les autres cartes de la gamme) veut apporter des nouveautés majeures sur les produits AMD afin de rattraper le retard pris sur Nvidia. Nous parlons évidemment ici du ray-tracing (DXR) possible grâce à l’architecture RDNA 2 (aussi présent sur la Xbox Series X et la PS5) de la carte. Le ray-tracing était le gros manque des cartes AMD, alors que la technologie est utilisée pour le jeu vidéo depuis les RTX 20XX de Nvidia, sorties en 2018. Une autre nouveauté intéressante, c’est l’utilisation de la technologie AMD Smart Access Memory (SAM). Elle permet d’augmenter les performances en jeu si votre RX 6000 est couplée avec un processeur Ryzen de dernière génération. En effet, les échanges entre le CPU et le GPU sont améliorés, car passant directement par l’interface PCie 4.0. Sur les RX 6800 et RX 6800 XT, nous avions constaté un gain de 10% en moyenne avec le SAM activé. Nous verrons si la chose est aussi efficace ici. Reste maintenant à savoir si l’expérience proposée vaut ses 1000 euros et s’il est plus intéressant de craquer pour ce produit plutôt que pour la RTX 3090, voire même que pour la RTX 3080.

Précisons que notre test est réalisé avec notre partenaire Igor’s Lab. Les mesures ainsi que les photos sont donc communes. Les tests ont été faits avec un modèle AMD de la RX 6900 XT. Des versions customs de marques tierces verront le jour et devraient logiquement apporter plus de puissance, même si nous devrions rester dans la même fourchette.

Prix et disponibilité

La carte graphique AMD RX 6900 XT est sortie le 8 décembre 2020 à un prix de 999 euros. Son tarif est très intéressant sur le papier, puisqu’elle coûte 500 euros de moins que la RTX 3090 de Nvidia, sa concurrente directe, et presque 300 euros de plus que la RTX 3080, qu’elle doit logiquement surpasser. À titre de comparaison, la RX 6800 d’AMD est vendue en Europe à un tarif de 589 euros tandis que la version RX 6800 XT est elle vendue à 659 euros.

Nous aurions pu espérer des cartes faciles à acheter, AMD pouvant profiter des ruptures de stock que connaît actuellement Nvidia avec ses RTX 30XX. Cependant, les RX 6000 sont aussi difficiles à trouver pour les mêmes raisons. Il faudra faire donc preuve de patience pour s’en procurer une. Dommage.

Fiche technique

AMD base sa nouvelle série RX 6000 sur l’architecture RDNA 2, la même que nous retrouvons dans les consoles nouvelle génération. Cette architecture avec une puce gravée en 7 nm promet plus de puissance, bien sûr, mais également l’ajout du ray-tracing. Si cette technologie est encore loin d’être vitale pour le jeu vidéo, elle l’est pour le marketing, les différents constructeurs vantant ses mérites.

Radeon RX 6800 XT Compute Units 80 Fréquence de base 2015 MHz Fréquence Boost 2250 MHz Cache "Infinity" 128 Mo Mémoire GDDR6 16 Go Puissance (W) 300 Date de sortie 6 décembre 2020 Prix 999 €

Les caractéristiques techniques de la RX 6900 XT sont très similaires celles de la RX 6800 XT. Nous retrouvons toutefois 80 unités de calcul ici, soit plus que la carte susnommée qui elle en a 72. Pour le reste, nous restons sur la même base, avec 128 Mo de cache « Infinity » et 16 Go de mémoire GDDR 6. Notons que la carte propose une fréquence de base de 2015 MHz ainsi qu’une fréquence Boost de 2250 MHz. Sa puissance est de 300 Watts et AMD conseille une alimentation de 850 Watts pour l’utiliser.

Quelles nouveautés pour la RX 6900 XT ?

La RX 6900 XT ne se contente pas d’apporter plus de puissance, puisqu’elle propose également des nouveautés intéressantes que nous avons déjà évoquées plus haut. L’architecture RDNA 2 permet donc à l’utilisateur d’activer le Direct X Ray-tracing (DRX) sur les jeux compatibles. Cette fonctionnalité permet à la carte de calculer en temps réel les reflets et la lumière. Par exemple, dans un jeu comme Control ou Battlefield V, les vitres, sols en marbre ou flaques d’eau reflètent ce qui se trouve en face au lieu d’un rendu précalculé. La technologie ne change pas vraiment l’expérience de jeu, mais apporte un petit plus graphique appréciable. Elle est toutefois très gourmande en ressources et fait drastiquement chuter le framerate lorsqu’elle est activée. Elle est disponible sur les jeux compatibles, comme Metro Exodus, Control ou encore Shadow of the Tomb Raider. Des vieux jeux ont également été rendus compatibles comme Minecraft, Quake ou encore World of Warcraft.

Nous avons également évoqué le SAM, le Smart Acces Memory, qui améliore significativement les performances en jeu (du moins sur certains, comme nous l’avions constaté avec les RX 6800 et RX 6800 XT). Une fois la carte couplée à un processeur Ryzen 5000, également conçu par AMD, le CPU communique directement avec le GPU pour accéder à la totalité de sa mémoire, il n’est donc plus limité à 256 Mo. Le gain en jeu, à hauteur de 10%, est appréciable et est une raison de craquer pour une RX si vous optez pour un processeur Ryzen dans votre tour.

Enfin, le Variable Rate Shading (VRS) utilisé par les RX 6000 permet de gérer de manière dynamique la qualité des ombres à l’écran. En quelques mots, cela signifie que les ombres en arrière-plan ou qui sont sur les côtés de l’image sont de moins bonne qualité, ce qui permet de grappiller des FPS. Pour l’utiliser, il faut que le jeu cible soit compatible. C’est le cas de Borderlands 3, par exemple.

Un design plus usuel que visuel

La carte graphique AMD RX 6900 XT adopte un design similaire aux autres produits de la gamme. Nous avons donc un visuel identique qui est plus usuel que beau. Nvidia a accordé un grand soin au design visuel de ses RTX 30XX Founders Edition alors que la philosophie d’AMD est différente. La RX 6900 XT est un produit qui se place dans une tour qui a de grandes chances d’être fermée. AMD avait dévoilé le design de sa gamme RX 6000 d’une manière très originale, puisque cela s’est passé sur le jeu Fortnite. Les joueurs avaient ainsi la possibilité de se balader sur la carte graphique et de découvrir ses petits détails ainsi que son design global.

On note immédiatement la présence des trois énormes ventilateurs creusés dans une plaque en aluminium. Cela permet à la carte de dégager la chaleur par le bas, et uniquement par le bas. En effet, la RX 6900 XT ne dispose pas d’aération à l’arrière, comme c’est le cas sur la RTX 3080, par exemple. Cela conduit à une chaleur un peu plus élevée, tournant autour des 80 degrés en plein jeu, mais acceptable. Elle est surtout bien balancée par un bruit en moyenne de 35 décibels avec de rares pics à 48 décibels, le tout mesuré de l’extérieur d’une tour fermée.

Les dimensions de la RX 6900 XT sont de 267 x 120 mm, ce qui est classique pour une carte graphique. On note que le produit prend deux slots sur votre PC, au contraire de la RTX 3090 qui elle en prend trois. Sur la face arrière, nous trouvons deux ports DisplayPort 1.4, un port USB Type-C ainsi qu’un port HDMI 2.1. Sur le côté de la carte, à l’arrière, se trouve un connecteur 8 broches pour l’alimentation.

Performances en jeu

AMD promet en la RX 6900 XT une concurrente sérieuse à la RTX 3090 pour beaucoup moins chère. Nous allons voir que la chose est beaucoup plus compliquée que ça, le placement d’AMD étant parfois justifié, parfois non. Si la carte se débrouille très bien en 1440p et 4K, on reste tout de même sur notre faim concernant la gestion du ray-tracing, clairement en-deçà de la concurrence. Notons que nous avons testé la carte sur une configuration disposant d’un processeur AMD Ryzen 9 5900X (avec la possibilité d’activer le SAM), de 32 Go de RAM (2×16) ainsi que des jeux installés sur un SSD NVMe.

Jeux en full HD avec ray-tracing

Nous avons testé la RX 6900 XT avec nos trois jeux habituels pour le ray-tracing, à savoir Control, Watch Dogs Legion et Metro Exodus. Le premier est un cas intéressant à étudier, car il utilise intelligemment cette technologie et l’activer apporte un vrai plus à l’expérience. En activant le DXR en full HD, on obtient une moyenne tournant autour des 70 FPS (avec SAM activé ou non), soit bien moins que la concurrence, plus à l’aise. On notera tout de même une 6900 XT légèrement au-dessus de la RTX 3070 et de la RTX 2080 FE, qui a deux ans.

Les résultats sont dans la même fourchette sur Watch Dogs Legion, la RX 6900 XT étant dépassée par la concurrence, même la RTX 3070. Si le sacrosaint cap des 60 FPS n’est pas atteint, c’est tout comme. À noter que l’activation du SAM ne change rien sur les performances.

Enfin, le jeu Metro Exodus est plus en faveur de la RX 6900 XT sur ce coup-là, puisque nous avons une carte au-dessus de la RTX 3070, mais toujours en dessous de la RTX 3080. Dans les faits, Nvidia se débrouille donc beaucoup mieux dans la gestion du ray-tracing.

Si l’on prend en compte la moyenne de tout notre panel de jeux (comprenant Ghost Recon Breakpoint, Wolfenstein New Blood, World War Z ou encore Horizon Zero Dawn), la 6900XT fait pâle figure en Full HD, surtout dans les titres avec le ray-tracing activé, par rapport à la concurrence. Nous sommes en effet loin des performances des RTX 3080 et 3090.

Jeux en 1440p

Le constat n’est plus tout à fait le même en désactivant le ray-tracing et en mettant les jeux en 1440p. Sur Control, les RTX 3080 et 3090 dominent toujours la course, mais la RX 6900 XT montre des performances beaucoup plus encourageantes et le SAM dévoile son efficacité en faisant gagner 4 FPS sur une séquence donnée.

Le résultat est encore plus intéressant sur Watch Dogs Legion, avec une RX 6900 XT au coude à coude avec la RTX 3090 (Sam activé ou non). Ici, la carte prouve sa valeur en tenant la dragée haute au fer de lance de chez Nvidia.

Sur Metro Exodus, la 6900 XT se retrouve derrière la 3090, mais reste au-dessus de la 3080 FE, enregistrant 10 FPS de plus sur le même segment de jeu.

Enfin, sur Shadow of the Tomb Raider et Borderlands 3, nous avons une 6900 XT qui fait des merveilles, surtout avec le SAM activé, dépassant la RTX 3090 de quelques FPS.

Dans les faits, la RX 6900XT peut être une carte très intéressante si vous jouez sur un écran 1440p avec un haut taux de rafraichissement (comme l’Odyssey G7 de Samsung). Sur ce segment précis, la moyenne de notre panel de jeu livre une carte qui se place entre la RTX 3080 et la RTX 3090, ce qui est conforme au placement tarifaire d’AMD, mais pas à sa promesse.

Jeux en 4K

Sur le jeu en 4K, nous retrouvons un peu le même constat. Sur Control, nous sommes toujours en deçà des RTX 3080 et 3090. Si le jeu n’atteint pas les 60 FPS, il offre des performances très correctes, à défaut d’être spectaculaire.

Sur Watch Dogs Legion, nous sommes ici au coude à coude avec la RTX 3080, toutes deux affichant 53 FPS lors de notre segment de test. La RTX 3090 reste elle largement au-dessus à 60 FPS.

Même cas de figure sur Metro Exodus et Shadow of the Tomb Raider, où la RTX 3090 domine toujours la course, mais où la RX 6900 dépasse de peu la RTX 3080.

Enfin, Borderlands 3 offre des résultats étonnant, la RTX 6900 XT dépassant largement la concurrence. Performance qui peut s’expliquer par le fait que le jeu ait été conçu pour être optimisé pour les cartes d’AMD, notamment au niveau du VRS.

Enfin, concernant la moyenne globale en 4K, nous constatons que la RX 6900 XT est tout juste devant la GeForce RTX 3080, mais bien derrière la RTX 3090.

La RX 6900 tient globalement ses promesses, même si les résultats sont très fluctuants selon les jeux. Néanmoins, on peut constater que malgré son prix beaucoup plus élevé, la RX 6900 XT n’apporte pas une amélioration significative par rapport à la RTX 3080 dans cette définition. De même, nous sommes tout de même très loin d’avoir une concurrente directe à la RTX 3090. De bonnes performances, donc, mais un placement curieux de la part d’AMD.

Consommation

Les cartes RX 6800 et 6800 XT avaient surpris avec leur consommation maîtrisée en comparaison de la concurrence. Cette 6900 XT offre les mêmes résultats. Pour la puissance apportée, la demande en énergie est en effet très acceptable. Ainsi, lors des sessions de jeux en 4K, plus énergivores, nous avons constaté une carte consommant 300 Watts en moyenne, et tournant autour des 380 Watts couplées avec le processeur. Nous sommes bien en dessous des RTX 3080 et RTX 3090 qui elles dépassent allégrement les 400 Watts couplées au même SoC. AMD conseille une alimentation de 850 Watts dans votre config équipée d’une RX 6900 XT pour une marge de sécurité. Toutefois, une alimentation de 650 Watts devrait suffire pour l’accueillir.