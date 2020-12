iPhone : la mise à jour iOS 14.2 ruine l’autonomie de la batterie de certains modèles

Certains iPhone passés à iOS 14.2 rencontrent d’importants problèmes d’autonomie. D’après les témoignages apparus sur la toile, la mise à jour ruine complètement l’autonomie de la batterie des iPhone sortis il y a quelques années. Dans certains cas, la batterie se vide même en l’espace de quelques heures.

Début novembre 2020, Apple a déployé la mise à jour iOS 14.2 en version finale et stable. En plus de nouveaux emojis, fonds d’écran et correctifs généraux, la mise à jour signait l’arrivée de la définition en 1080p désormais supportée par Face Time. Malheureusement, le firmware s’accompagne aussi d’une réduction drastique de l’autonomie de certains modèles d’iPhone.

Sur Reddit ou sur les forums officiels d’Apple, des utilisateurs affirment que la batterie de leur iPhone se décharge beaucoup plus vite depuis l’installation de la mise à jour. « Mon iPhone SE 2020 s’est détérioré avec chaque version d’iOS 14. Pendant la nuit, alors que je dormais, il ne perdait que 1 à 2% de la batterie en 8 heures. Au cours des dernières semaines, il perd désormais 5% en 5 à 6 heures » explique un développeur sur le forum d’Apple.

Certains iPhone perdent 50% de batterie en 30 minutes

Chez d’autres utilisateurs, la batterie se vide de 50% en l’espace de 30 minutes. De nombreux usagers ne parviennent plus à terminer la journée sans passer par la case recharge. « Mon iPhone X se décharge soudainement en plein après midi alors que je pouvais terminer la journée sans problème avant » témoigne un internaute. Dans certains cas, le temps de charge de l’iPhone, que ce soit en filaire via Lightning ou via un socle de recharge sans fil, s’est nettement allongé.

La plupart des témoignages concernant des iPhone commercialisés il y a quelques années, comme l’iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 7, iPhone 6S et l’iPhone SE de première génération. Néanmoins, on trouve plusieurs témoignages d’utilisateurs d’un iPhone 11 ou d’un iPhone SE 2020. Les iPhone 12, lancés il y a quelques semaines, ne semblent pas concernés. Par contre, les iPad Pro 2018 sous iPadOS 14.2 rencontrent des bugs similaires.

Au vu des témoignages recensés, il s’agit d’un problème d’ordre logiciel. Apple pourra donc corriger le bug qui draine l’autonomie via une future mise à jour d’iOS. On espère qu’un correctif sera intégré au code d’iOS 14.3, dont le déploiement est attendu dans les semaines à venir.