SFR augmente de 80% la facture de certains abonnés RED

SFR impose une énième augmentation tarifaire à certains abonnés RED. En échange de 10 Go de data 4G supplémentaires, l’opérateur au carré rouge augmente de 80% la facture de certains de ses clients. Malheureusement, il est impossible de refuser cette offre et de conserver le forfait actuel.

Dans un mail adressé à certains abonnés Red By SFR, l’opérateur annonce une augmentation de la facture mensuelle en échange de 10 ou 20 Go de data. Tout dépend du forfait actuel de l’abonné. Le prix des forfaits va donc grimper de 2 ou de 4 euros. Pour certains clients, il s’agit d’une augmentation de 80% du prix de la facture, remarque Univers Freebox.

SFR fait une offre impossible à refuser à ses abonnés

« Votre offre mobile reste parmi les plus attractives du marché » promet SFR dans le courriel adressé à ses clients. Cette augmentation tarifaire sera appliquée automatiquement dès la prochaine facture. Il est impossible de refuser l’offre et de garder son forfait actuel au prix convenu. SFR se cache derrière l’article L 224-33 du Code de la consommation, qui stipule que les abonnés doivent être avertis un mois avant la mise en vigueur de l’augmentation.

Sans surprise, les abonnés SFR ont fait part de leur mécontentement sur Twitter. « RED fait évoluer ses forfaits pour répondre aux nouveaux besoins de ses clients d’avoir toujours plus de GO pour streamer, jouer, partager des photos etc. C’est toujours sans engagement, avec appels, SMS et MMS illimités » se défend Red By SFR sur le réseau social.

De nombreux clients étaient persuadés d’avoir souscris à une offre valable à vie. Comme le précise SFR, une offre « sans condition de durée ne signifie pas à vie ». L’opérateur est donc libre d’appliquer de nouveaux tarifs. En conformité avec le Code de la consommation, SFR laisse 4 mois aux clients mécontents pour résilier sans pénalité et sans frais. Ce n’est pas la première fois que SFR impose des augmentations tarifaires en douce à ses clients. L’an dernier, SFR avait imposé plusieurs augmentations successives aux abonnés RED et aux abonnés fibre. Comment accueillez-vous la nouvelle ? On attend votre avis dans les commentaires.

