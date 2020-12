PS5 : des braqueurs attaquent des camions remplis de consoles à pleine vitesse sur l’autoroute

La PS5 continue d’attirer la convoitise des voleurs de tout bord. Selon nos confrères du Times, les « roolover » se multiplient sur les autoroutes britanniques ces dernières semaines. Cette technique consiste à attaquer un camion de livraison lancé sur l’autoroute, et à monter à bord pour voler la marchandise.

Décidément, le lancement de la PS5 est définitivement à part. Disponible depuis le 19 novembre 2020 seulement, les débuts de la la console de Sony sont marqués par des ruptures de stocks continues, une avalanche de bugs et de problèmes de technique, et des attaques à mains armées.

Souvenez-vous, fin novembre, des voleurs ont volé un fourgon rempli de PS5 après s’être introduit dans un entrepôt Fedex situé près de Lyon. Or en ce lundi 7 décembre 2020, on apprend que des braqueurs au style particulier sévissent depuis ces dernières semaines sur les autoroutes britanniques.

Les livraisons de PS5 attaquées à de multiples reprises

En effet, les camions de livraison de PS5, de téléviseurs, d’iPhone 12, de produits cosmétiques et de cigarettes sont régulièrement interceptés par des braqueurs. Ces voleurs, probablement fans de la saga Fast & Furious, pratiquent le « rollover », une technique qui consiste à attaquer un véhicule lancé sur l’autoroute.

Le mode opératoire est simple. Les braqueurs commencent par coller le camion cible, en restant à l’arrière. Une fois assez proche, l’un d’entre eux sort du véhicule, soit par une fenêtre ou bien par le toit ouvrant, le tout en étant sécurisé par une corde. Ensuite, à l’aide d’une pince coupante ou d’un pied de biche, le voleur ouvre la porte de la benne avant de s’y introduire et de balancer la marchandise à ses complices qui attendent dans le véhicule.

Selon le quotidien britannique The Times, les autorités ont enregistré 27 attaques de ce type cette année. Et selon leurs dires, ce chiffre est en constante augmentation depuis le lancement de la PS5 et l’approche des fêtes de fin d’année. Face à la hausse de ces braquages spectaculaires, la police a demandé aux transporteurs de rester prudents et d’appeler les forces de l’ordre en cas d’attaque.

D’après un ancien responsable de la sécurité de la Road Haulage Association, une société privée dédiée aux intérêts de l’industrie du transport routier, ces braqueurs obtiennent forcément des informations de l’intérieur. « Quelqu’un doit savoir où et quand se trouve ce véhicule, ça ne peut pas être juste le hasard », affirme-t-il. Notez que cette technique n’est pas nouvelle. Déjà en 2012, la police roumaine avait pu filmer l’un des braquages sur l’autoroute. Vous pouvez d’ailleurs retrouver la vidéo ci-dessus. Eurogamer a tenté d’obtenir un commentaire de Sony concernant ses vols, sans succès.