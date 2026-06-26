Pour échapper à la pénurie de RAM, AMD mise sur une idée étonnante

Les prix de la RAM atteignent des sommets et plombent les budgets informatiques. Face à cette flambée, AMD décide de passer à l'offensive. La marque vient de racheter une startup au savoir-faire bien particulier.

La mémoire vive traverse une crise sans précédent depuis la fin 2025. La demande massive des serveurs dédiés à l'intelligence artificielle assèche la production mondiale. Les fabricants réservent leurs puces aux data centers, plus rentables, et délaissent le grand public. Résultat, les tarifs s'envolent à un rythme inédit. Le constat très pessimiste livré par Micron sur les prix de la RAM pour les mois à venir confirme que la détente n'est pas pour demain. Les entreprises cherchent donc des parades pour contourner ces coûts records.

Dans ce contexte tendu, AMD avance ses pions. Le fabricant de processeurs vient de racheter MEXT, une jeune pousse installée à Santa Clara, en Californie. La société développe un logiciel capable de soulager la dépendance des serveurs à la mémoire vive classique. Cette acquisition rappelle les projections de hausse sur la RAM et les SSD qui visent ceux qui prévoient d'acheter un PC en 2026. Le constructeur californien y voit un moyen d'alléger une facture toujours plus lourde pour les centres de données.

AMD transforme le SSD en mémoire pour alléger la facture des data centers

MEXT propose une technologie baptisée Predictive Memory. AMD explique sur son blog officiel que le principe revient à utiliser le SSD comme une extension de la mémoire vive. Le logiciel surveille les fichiers consultés par les applications. Il garde au plus près du processeur les informations sollicitées en permanence, qualifiées de “chaudes”. À l'inverse, il déplace vers le disque les contenus moins utilisés, dits “froids”. L'intérêt reste avant tout économique. La DRAM coûte près de cinquante fois plus cher que la mémoire flash des SSD. Reporter une partie des besoins vers le stockage génère donc de fortes économies.

Cette idée n'est pas la première incursion d'AMD dans le stockage. Le groupe avait déjà lancé StoreMi, un système transformant un SSD rapide en cache pour accélérer les disques plus lents. Il avait aussi exploré la voie inverse avec Radeon RAMdisk, depuis abandonné. Avec MEXT, le constructeur récupère surtout une équipe spécialisée dans l'infrastructure IA et les systèmes mémoire. Ces talents deviennent rares et s'arrachent à prix d'or.