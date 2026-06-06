La pénurie de puces d’IA pourrait durer des années, le plus gros fabricant au monde tire la sonnette d’alarme

La pénurie de composants, tels que les puces d’intelligence artificielle, ne fait que commencer. C’est en substance ce que laisse entendre le plus gros fabricant de semi-conducteurs au monde…

Puce IA
Crédits : 123RF

L’émergence de l’intelligence artificielle a bien des conséquences. Les centres d’entraînement d’IA nécessitent d’énormes quantités de composants électroniques, et notamment de la RAM. Dans ce contexte, le monde fait actuellement face à une grave pénurie de RAM qui pourrait s’aggraver en 2027, à tel point que Samsung vient de lancer un avertissement. D’ailleurs, face à cette pénurie, Sony a capitulé en retirant la plupart de ses cartes mémoire du marché.

Mais il ne faut pas oublier les puces, qui sont elles aussi essentielles au développement des centres d’entraînement d’IA. On se souvient tous de la pénurie de puces qui a eu lieu pendant la pandémie de Covid, et qui a potentiellement duré jusqu’en 2023. Et il semblerait que celle-ci soit en train de recommencer.

L’explosion du nombre de centres d’entraînement d’IA est probablement à blâmer. Ces derniers nécessitent non seulement d’immenses quantités de RAM, mais aussi des puces dédiées au développement de l’intelligence artificielle. Et selon le PDG de TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), les choses vont s’aggraver.

Puces d’IA : des augmentations de prix en cascade ?

Le patron de la plus grande fonderie de semi-conducteurs au monde, C.C. Wei, laisse en effet entendre que la demande en puces d’IA va continuer à dépasser l’offre pendant plusieurs années. « La demande des clients est tellement élevée que nous ne pouvons en satisfaire qu’une partie », a-t-il déclaré. « Nous faisons tout notre possible pour éviter que TSMC ne devienne un goulot d’étranglement. »

Et, quand la demande dépasse l’offre, les prix ont tendance à augmenter. Les prix de la RAM continuent d’ailleurs de grimper, certains composants coûtant même cinq fois plus cher. Et il se pourrait bien que TSMC augmente également ses prix, ce qui pourrait avoir un impact considérable sur les tarifs de nombreux produits électroniques.

Le responsable a en effet indiqué que son entreprise « aimerait le faire ». En revanche, celui-ci ajoute que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company éviterait de pratiquer des augmentations soudaines des prix. Bonne nouvelle toutefois : ce changement inattendu pourrait enfin faire baisser les prix de la RAM DDR5

Source : Reuters


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