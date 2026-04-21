Des barrettes de RAM DDR5 2 fois moins performantes : la solution d’Asus contre la pénurie ?

Asus et HKEPC testent des barrettes de mémoire RAM en divisant leur bande passante par deux. Ce serait l'une des solutions envisagées pour pallier la pénurie de composants.

Barrettes de mémoire RAM
Crédits : 123RF

La crise de la RAM, vous en entendez parler toutes les semaines depuis plusieurs mois, pour ne pas dire tous les jours. En général, il s'agit surtout de dire qu'elle va durer longtemps et que les prix de nos appareils électroniques va grimper juste pour compenser celui des composants. Cette fois-ci, parlons des solutions envisagées pour combattre la pénurie. La plus logique est de produire davantage de barrettes. Mais en l'absence des puces nécessaires, ce n'est pas aussi simple.

Certains fabricants envisagent d'adopter une solution radicale : diminuer fortement le nombre de puces contenues dans le composant. C'est ce qu'Asus et HKEPC appellent la mémoire HUDIMM, pour Half Unbuffered DIMM. Histoire de nous montrer ce qui change concrètement, différents tests ont été menés en désactivant la moitié des contacts sur des barrettes de RAM DDR5 classiques.

Asus et HKEPC essayent un nouveau type de mémoire RAM DDR5, moins puissant

Amputée de 50 % de ses contacts, la barrette exploite un seul de ses deux canaux 32-bit. Pas la peine de s'y connaître pour comprendre le résultat : la bande passante, donc la performance, est divisée par deux. Par exemple, une barrette DDR5 7200 HUDIMM affiche un débit de 32 Go/s en lecture, contre 59 Go/s normalement. L'avantage est que le composant devient bien moins cher à produire, ce qui permet d'en faire plus.

Lire aussi – Crise de la RAM : des fabricants refusent le remplacement des composants défectueux sous garantie

La mémoire RAM HUDIMM est une solution ponctuelle et clairement dirigée vers l'entrée de gamme. Ne vous jetez pas dessus si votre objectif est de construire un PC de jeu ou dédié au travail audiovisuel. On peut envisager un mélange entre cette RAM et des barrettes non HUDIMM, mais ce genre de machine hybride n'est pas l'idéal. Des soucis de compatibilité peuvent survenir et en fonction des usages prévus, il sera parfois plus simple d'attendre que la crise se calme.

Source : HKEPC


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