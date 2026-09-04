Xiaomi Mix Flip : plus de 900 € de réduction sur smartphone pliant, ne passez pas à côté !

Tout le monde connaît les smartphones pliants de Samsung. Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreux modeles de différentes marques qui offrent bien souvent un meilleur rapport qualité-prix. C’est le cas du Mix Flip de Xiaomi qui est en promotion pour moins de 390 euros. On vous explique comment profiter de cette offre exceptionnelle.

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Longtemps réservés à une élite, les smartphones pliants se sont aujourd’hui démocratisés et proposent des prix beaucoup plus compétitifs. Et avec l’iPhone pliant prévu pour cette année, la mode ne risque pas de s’essouffler. Bien au contraire !

Pour trouver les smartphones les moins chers, il n’y a pas meilleur endroit qu’AliExpress. La plateforme chinoise propose régulièrement des modèles à prix sacrifiés. C’est le cas du Xiaomi Mix Flip. Sorti avec un prix de vente conseillé de 1302 euros, il est affiché sur AliExpress pour 433,72 euros. Et en ajoutant le code promo PHD45, le tarif baisse de 45 euros et passe ainsi à seulement 388,72 euros. C’est son tarif le plus bas jamais vu par nos équipes. En plus, la livraison est gratuite et rapide depuis la France, et le vendeur est certifié Marque +. Que demander de plus ?

Xiaomi Mix Flip : un smartphone pliant à moins de 390 euros !

Sous le capot du Xiaomi Mix Flip, on trouve le puissant processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm associé à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. C’est une configuration qui vous permet de bénéficier de performances solides tout en ayant une consommation énergétique limitée. D’ailleurs, l’autonomie du Mix Flip est d’une grosse journée et vous avez en plus la charge rapide 67W.

L’une des caractéristiques les plus importantes sur un smartphone pliant est bien évidemment l’affichage. On retrouve ici deux écrans. Le plus grand est bien sûr le pliant. Il s’agit d’une dalle 6,86 pouces CrystalRes 1,5K avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz et une luminosité max de 3000 nits. Pour l’écran externe, qu‘on utilise quand le smartphone est refermé, on trouve une dalle à débordement de 4,01 pouces CrystalRes 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité max de 3000 nits. Très pratique, cet écran vous permet de voir vos notifications, de répondre aux messages mais aussi d’utiliser plus de 100 applications populaires.

Finissons par la partie photo et vidéo. Elle est constituée de deux capteurs conçus en collaboration avec Leica : un capteur grand-angle 50 MP et un téléobjectif 50 MP.