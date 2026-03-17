Ce changement inattendu pourrait enfin faire baisser les prix de la RAM DDR5

Les prix de la mémoire vivent une période agitée depuis plusieurs mois. Les hausses se sont enchaînées sans interruption. Un nouveau signal pourrait toutefois changer la tendance.

Depuis la fin de l’année 2025, le marché de la mémoire traverse une forte crise. La demande liée à l’intelligence artificielle a bondi. Les entreprises ont besoin de grandes quantités de RAM pour leurs serveurs. Cette pression a provoqué des pénuries et une hausse rapide des prix sur de nombreux composants. Les ordinateurs portables, les PC fixes, les smartphones et même certaines cartes graphiques ont été touchés.

Comme nous l’évoquions récemment, les tarifs de la RAM DDR5 ont fortement grimpé en quelques mois. Entre juillet 2025 et janvier 2026, certaines barrettes ont vu leur prix multiplié par cinq. Des kits très populaires, comme les modèles 2 x 16 Go, sont passés d’environ 75 euros à près de 400 euros. En février, une légère accalmie a été observée en Europe, avec des baisses limitées sur certains modèles. Mais le marché restait sous tension, et rien ne permettait encore de parler d’un vrai retournement.

Les prix de la RAM DDR5 baissent de 7,2 % en Allemagne après six mois de hausse continue

Un nouveau rapport apporte toutefois un signal plus encourageant pour le secteur. D’après les données du site 3DCenter, qui suit les prix en Allemagne, les tarifs de la DDR5 ont reculé en moyenne de 7,2 % sur un panel de 20 produits. Cette baisse intervient après six mois consécutifs de hausse, suivis d’une phase de stabilisation en février. Il s’agit du premier recul mesuré depuis l’été 2025. Le mouvement reste modeste, mais il casse enfin une longue série de hausses.

Cette amélioration ne signifie pas un retour à la normale. Les prix actuels restent en moyenne plus de quatre fois supérieurs à ceux observés en juillet dernier. La baisse reste donc limitée, mais elle peut signaler un début de détente. Pour l’instant, cette évolution concerne surtout le marché allemand. Dans d’autres pays, la situation demeure plus floue. Le secteur reste fragilisé, avec des conséquences directes sur le prix des PC et d’autres appareils. Certains acheteurs ont déjà repoussé leurs projets d’achat, tandis que plusieurs fabricants ont réduit leur présence sur ce marché devenu beaucoup plus instable.