La moitié des 10 smartphones les plus vendus en 2020 étaient des iPhone

Parmi les 10 smartphones les plus vendus dans le monde en 2020, la moitié d’entre eux sont des iPhone. Les trois premières places sont monopolisées par la firme de Cupertino. Et le modèle en tête est l’iPhone 11. Le smartphone Android le plus vendu est le Galaxy A51 de Samsung. La firme coréenne place 4 modèles dans le classement et Xiaomi s’empare de la seule place vacante.

Nous avons relayé plusieurs études ces dernières semaines à propos des très bons chiffres d’Apple, notamment au quatrième trimestre 2020 durant lequel la firme de Cupertino a repris la première place du classement des constructeurs en termes de téléphones vendus dans le monde. Apple est passé devant Samsung et Xiaomi. Bien sûr, le classement va bouger à nouveau au premier trimestre 2021, avec la sortie des Galaxy S21 et du Mi 11.

Une autre étude va également dans ce sens. Elle émane de l’institut Omdia qui édite un baromètre des meilleures ventes de smartphones dans le monde. Le Top 10 de 2020 est, comme toujours, à moitié monopolisé par Apple : les iPhone prennent cinq places, tout simplement. Comme en 2019. L’iPhone 11 est en première place, succédant à l’iPhone XR qui était premier un an avant. Il s'en est vendu près de 65 millions.

Plus de 100 millions d'iPhone 11 vendus en 16 mois !

Deux remarques sur l’iPhone 11. D’abord, il est le seul téléphone qui était déjà présent dans le Top 10 mondial précédent. Il était alors en deuxième position. Grâce à cela, nous savons qu’Apple a vendu un peu plus de 100 millions d’unités en seize mois (entre septembre 2019 et décembre 2020). Ensuite, l’iPhone 11 est le seul modèle à dépasser les 30 millions d’unités vendues en 2020, alors qu’ils étaient trois en 2019 (iPhone XR, iPhone 11 et Galaxy A10).

En deuxième position, nous retrouvons l’iPhone SE (2020), alors qu’il n’a pas reçu que des avis positifs à son lancement. Mais son prix est clairement son principal argument commercial. Il s’en est vendu 24 millions en neuf mois. La présence de l’iPhone SE à cette position confirme l’intérêt des acheteurs pour ce type de proposition.

En troisième place, nous retrouvons l’iPhone 12. C’est une très belle performance de la part d’Apple, car l’iPhone 12 a bénéficié de moins de trois mois pour s’écouler à plus de 23 millions d’exemplaires. L’iPhone 11 profitait de pratiquement quatre mois pour dépasser les 37 millions d’unités. La firme chipe ainsi la troisième place habituellement prise par Samsung.

L'iPhone 12 Pro Max en très grande forme, l'iPhone 12 Mini aussi !

Autre iPhone présent dans le Top 10 : l’iPhone 12 Pro Max, dont le succès se confirme. Il est septième. Notez qu’il est le seul de sa gamme de prix présent dans le Top 10. C’est donc une excellente performance. Il s’en est vendu presque 17 millions d’unités en deux mois seulement (les modèles Pro Max et Mini sont sortis en novembre). À plus de 1200 euros pièce, vous imaginez combien Apple a gagné grâce à ce téléphone. L’iPhone 11 Pro Max, avec le double de temps de commercialisation, s’est vendu à 17,6 millions d’unités. Soit très légèrement plus. L’engouement est bien là.

Le dernier iPhone présent dans ce classement est une surprise : c’est l’iPhone 12 Mini, souvent pointé du doigt par les analystes financiers. En dixième place, il s’en est vendu 14,5 millions, tout de même. Pas si mal pour un modèle boudé par les clients. Pour le plaisir, nous avons inclus notre test vidéo en fin de cet article. L'iPhone 12 Mini fait donc mieux que l’iPhone 12 Pro qui est absent de ce classement. Rappelons qu’en 2019, tous les modèles de la gamme iPhone 11 étaient présents dans le classement. C’est peut-être là la seule déception.

Aucun smartphone Android vendu à plus de 300 $ dans le Top 10

Ce classement montre que la firme de Cupertino profite bien d’une baisse de forme du groupe coréen. Ce dernier se contente donc des quatrième, cinquième, sixième et huitième places pour placer respectivement les Galaxy A51, A21s, A01 et A11. Le Galaxy A51 devient donc le modèle le plus vendu chez Samsung avec 23 millions d'unités (très proche de l'iPhone 12). Cette situation est due à la faiblesse des ventes du Galaxy A11 : il s’en est vendu à peine plus de 15 millions d’unités, alors que son prédécesseur parvenait au double.

Y a-t-il un smartphone dans ce classement qui n’est ni iPhone ni un Galaxy ? Oui ! Un seul. C’est le Redmi Note 9 Pro. Il est positionné à la neuvième place. Il remplace le Redmi Note 7 qui était lui même l’intrus du classement de 2019, au milieu des modèles de Samsung et d’Apple. Le Redmi Note 9 Pro a eu moins de succès que son prédécesseur, expliquant la perte de deux places dans le Top 10. Le prix plus élevé en est peut-être la raison.

Plus globalement, il y a une dichotomie dans ce classement entre les iPhone et les autres. Les premiers sont les plus chers. Et les seconds sont les moins chers : tous les smartphones Android présents dans ce classement sont vendus moins de 300 dollars. Il n’y a aucun modèle premium ici. Pas même un Galaxy S20 FE. Inutile donc de s’étonner que les analystes financiers estiment que la capitalisation boursière d’Apple pourrait atteindre les 3000 milliards de dollars avant la fin de l’année.

Source : WCCF Tech