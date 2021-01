L’iPhone 12 Mini est un échec : Apple réduit la production face aux ventes décevantes

L'iPhone 12 Mini ne rencontre pas le succès tant espéré. En réaction aux chiffres de vente désastreux du smartphone petit format, Apple aurait décidé d'en réduire drastiquement la production. La firme de Cupertino fabriquera deux millions d'iPhone 12 Mini en moins par rapport à ses objectifs initiaux. Par contre, Apple aurait revu à la hausse la production d'iPhone 12 Pro, l'un des modèles les plus populaires de la gamme.

En octobre 2020, Apple a créé la surprise en lançant l'iPhone 12 Mini, un smartphone construit autour d'un écran de 5,4 pouces. Proposé au prix de départ de 809 €, il signait le retour des téléphones petit format sur un marché essentiellement dominé par les phablettes.

Malheureusement, l'iPhone 12 Mini a largement été boudé par les consommateurs. L'iPhone 12 mini ne représenterait en effet que 4 et 5% des ventes d'iPhone des plus gros opérateurs américains, contre 24 et 33% de ventes d'iPhone 12 6,1″. Dans le monde, l'iPhone 12 Mini ne constituerait que 6% des ventes totales d'iPhone. Le modèle de taille réduite souffrirait de la comparaison avec l'iPhone 11, moins cher et toujours commercialisé.

Apple produira 2 millions d'iPhone 12 Mini en moins

D'après un nouveau rapport de Katy Huberty, analyste financière chez Morgan Stanley, Apple aurait décidé de réagir aux chiffres de vente désastreux de l'iPhone 12 Mini. Le groupe californien aurait récemment demandé à ses fournisseurs d'enlever 2 millions d'unités du cahier des charges. Sans surprise, Apple souhaite éviter de se retrouver avec des millions d'iPhone invendus dans ses entrepôts. Il n'est pas rare que la firme américaine adapte ses objectifs de production en fonction des premiers chiffres de vente.

Sur le même sujet : le chargeur Magsafe des iPhone 12 inquiète les cardiologues, il peut désactiver les pacemakers

Dans la foulée, la firme de Cupertino aurait réclamé une augmentation de la production d'iPhone 12 Pro, la déclinaison haut de gamme avec écran de 6,1 pouces. Les fournisseurs d'Apple produiront 2 millions de terminaux supplémentaires pour répondre à la forte demande. Selon Katy Huberty, les iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max rencontreraient un succès colossal partout dans le monde, à l'exception de la Chine. Sur le marché chinois, c'est l'iPhone 12 standard qui est plébiscité par les acheteurs.

Si les résultats commerciaux de l'iPhone 12 Mini se confirment, les analystes s'attendent à ce qu'Apple fasse une croix sur les smartphones avec écran réduit. Ainsi, il ne devrait pas y avoir d'iPhone 13 Mini en septembre 2021. Dommage ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : ped30