Apple a vendu plus de smartphones que Samsung au quatrième trimestre 2020

Après un troisième trimestre 2020 mitigé, Apple prend la première place du classement mondial des ventes de smartphones. Selon l’institut Gartner, la firme américaine a vendu près de 80 millions d’iPhone sur le quatrième trimestre 2020, loin devant Samsung. Xiaomi, Oppo et Huawei suivent. La progression d’Apple sur le trimestre frôle les 15 %, tandis que le marché mondial trébuche de 5,4 %.

La gamme iPhone 12 semble rencontrer un grand succès auprès des acheteurs. Certains plus que d’autres bien évidemment. L’iPhone 12 Mini par exemple est relativement boudé (5 % des ventes d’iPhone aux États-Unis selon une étude), tandis que les iPhone 12 Pro et Pro Max ont vu leurs volumes de production augmenter. Une rumeur affirme même qu’Apple pourrait augmenter la production de l’iPhone 12 Pro Max de 11 millions d’unités.

Selon certains analystes financiers, la capitalisation boursière d’Apple pourrait dépasser les 3000 milliards de dollars avant la fin de l’année 2021. Une très belle performance, même si cela reste à confirmer avec l’arrivée des iPhone 13 qui pourraient être vendus plus cher que leurs prédécesseurs à cause d’une pénurie de composants qui touche aussi bien les smartphones que les consoles de jeu et les cartes graphiques.

Apple a vendu près de 80 millions de smartphones fin 2020

Ce succès commercial se reflète évidemment dans les études sur le marché. L’institut Gartner a publié son baromètre pour le quatrième trimestre 2020. Celui-ci confirme qu’Apple est bien passé en première position du classement des ventes de smartphones dans le monde. La firme a écoulé pratiquement 80 millions de smartphones en trois mois, en progression de 14,9 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Avec 20,8 % de part de marché, Apple prend donc largement la tête, alors qu’elle était quasiment ex aequo avec Samsung un an auparavant.

Samsung est en deuxième position. Avec 62 millions de smartphones vendus (16,2 % de part de marché), la firme coréenne voit ses volumes baisser de 11,8 %. Xiaomi est en troisième position, avec 43,4 millions de smartphones vendus. Sa part de marché est de 11,3 %. Et sa progression est de 33,9 %, la plus élevée du top 5.

Oppo est en quatrième position. La marque chinoise profite d’une hausse de 12,9 % de ses ventes, avec 33,4 millions de téléphones écoulés. Elle détient maintenant 8,9 % du marché. Selon Gartner, Huawei est en cinquième position (et non Vivo). L’ancien leader mondial se fait chiper la quatrième place à quelques dizaines de milliers d’unités seulement. La baisse sur un an de Huawei est fulgurante : -41,1 %. Le marché mondial trébuche de 5,4 % et s’établit à 384,6 millions de smartphones vendus.