iMac 2021 : découvrez leurs cinq nouvelles couleurs inspirées de l’iPad Air

Le prochain iMac sera coloré. La chaîne YouTube Front Page Tech a révélé les premières images de son design, dévoilant par la même occasion qu’Apple aurait opté pour cinq coloris différents. On apprend également l’existence du Mac Pro Mini, un potentiel nouveau concept de la part d’Apple.

Dites adieu au gris classique de l’iMac, place aux couleurs vives. Le leaker Jon Prosser a posté une nouvelle vidéo sur chaîne Front Page Tech révélant que l’iMac 2021 sera proposé en cinq coloris. En plus d’un nouveau design, Apple jouerait donc la carte de la nostalgie. En effet, les derniers ordinateurs de couleurs de la firme de Cupertino remontent à 1998. Tout comme l’iPad Air, les prochains iMac seraient ainsi disponibles en noir, blanc, vert, bleu et rose doré.

Tout cela n’est encore qu’au stade de prototype. On ne peut donc pas affirmer avec certitude qu’Apple commercialisera bien ces design un brin différents de ses habitudes. Néanmoins, les iPad colorés se sont révélés très populaires auprès des fans, il n’est donc pas impossible que la firme décide de réitérer l’expérience sur d’autres de ses produits. Ces iMac viendraient remplacer les modèles 21 ” et 27 ” de 2020, bien que l’on ne sache encore rien de leur fiche technique.

Apple prépare quelques nouveautés pour ses Mac 2021

La firme de Cupertino travaille également sur plusieurs autres projets pour sa gamme d’ordinateurs. Parmi eux, on retrouve une nouvelle itération du Macbook Pro. Ce dernier présenterait le même design que le modèle 2020 et conserverait un processeur Intel. La grande nouveauté serait sans aucun doute le retour du port HDMI et du lecteur de carte SD.

Sur le même sujet — Apple MacBook Pro : suppression de la Touch Bar et retour du chargeur MagSafe en 2021 ?

Une deuxième version serait quant à elle un nouveau Macbook Pro M1, bien plus petit que le modèle actuel. Enfin, Jon Prosser a présenté un concept inédit intitulé Mac Pro mini, qui ressemble à s’y méprendre au Power Mac G4 Cube. Selon le leaker, cet appareil pourrait être appréhendé comme 3 ou 4 Mac Mini placés les uns sur les autres. Nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet pour le moment.