90% des smartphones les plus vendus à Noël 2020 sont des iPhone

Le top 10 des smartphones les plus vendus à Noël est rempli d'iPhone. Seul le K30 de LG est parvenu à se hisser dans un classement dominé par l'iPhone 11. On remarque par ailleurs une préférence des consommateurs pour les appareils à plus bas prix, probablement à cause des soucis financiers causés par la crise de la COVID-19.

Carton plein pour Apple ce Noël. Sur les 10 smartphones les plus vendus en cette fin d'année, pas moins de 9 sont des iPhone. Si, au trimestre dernier, Xiaomi a devancé Apple en devenant numéro 3 du marché, c'est bien cette dernière qui domine parmi les cadeaux offerts à ses proches. Pour la 2e année consécutive, l'iPhone 11, smartphone le plus vendu dans le monde au premier semestre 2020, décroche la première place du classement.

L'iPhone XR de 2018 hérite de la seconde place. Le podium se complète avec l'iPhone 12 Pro Max, suivi par l'iPhone 12, numéro 1 des ventes en octobre dernier. La popularité de celui-ci n'est par ailleurs pas prête de flancher, puisque les analystes anticipent une explosion des ventes en 2021. Les iPhone 11 Pro Max, SE, 12 Pro, 8 Plus et 8 sont les autres modèles à faire partie du top 10. Seul LG a réussi à faire du coude pour obtenir la 10e place avec son K30.

Les consommateurs plus attirés par les iPhone à bas prix

Ce n'est donc pas le dernier modèle d'Apple qui se retrouve en tête de liste. Comme l'explique Flurry Analytics, à l'origine de l'étude, “habituellement, les appareils les plus avancés d'Apple connaissent une grande poussée tandis que les premiers acheteurs se dépêchent d'obtenir le meilleur smartphone disponible”. Bien que les ventes d'iPhone 12 se portent très bien, force est de constater que les priorités des consommateurs se trouvent ailleurs cette année.

Ces résultats sont très probablement la conséquence de la crise de la COVID-19 qui a fragilisé les finances des foyers. Ainsi, l'institut d'étude a enregistré 23% d'activations de smartphones en moins par rapport à la même époque l'année dernière. De nombreux constructeurs attestent de cette baisse, comme Samsung qui a vendu moins de 300 millions smartphones en 2020, une première depuis 2011. Cette hypothèse se confirme par ailleurs par la présence de l'iPhone SE et du K30 dans le classement, deux modèles positionnés comme milieu de gamme pour leur marque respective, ainsi que par le succès des appareils lancés les années précédentes.

Source : Flurry Analytics