iPhone 13 : voici les tailles des batteries de tous les modèles

Les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max embarquent une batterie plus imposante que les précédents smartphones de la marque, les iPhone 12. Quelques jours après la keynote, Apple a finalement levé le voile sur la taille des accumulateurs.

Fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas révélé la taille des batteries des iPhone 13 lors de la keynote de présentation. La firme s'est contentée d'évoque l'autonomie de ses iPhone. L'iPhone 13 standard offre ainsi 2,5 heures d'autonomie en plus que l'iPhone 12. De son côté, l'iPhone 13 mini promet 1,5 heure de plus que le 12 mini. Le 13 Pro garantit 1,5 heure de plus que l'iPhone 12 Pro avant de passer par la case recharge. Enfin, l'iPhone 13 Pro Max promet 2,5 heures supplémentaires par rapport à son prédécesseur. In fine, Apple a amélioré l'autonomie de toutes les versions.

Quelques jours après la keynote, l'entreprise a finalement divulgué la taille des batteries dans un dépôt sur le site Web de Chemtrec, une plateforme qui recense de nombreuses données sur les produits commercialisés dans le monde. Sans surprise, Apple a revu à la hausse tous les accumulateurs de ses téléphones.

Apple a augmenté la taille des batteries avec les iPhone 13

Ainsi, on apprend que l'iPhone 13 mini est alimenté par une batterie de 9,57 watts-heure, contre 8,57 watts-heures pour l'iPhone 12 mini, en hausse d'environ 9 %. L'iPhone 13 standard embarque quant à lui une batterie de 12,41 watts-heures, en hausse de 15 % par rapport à la batterie de 10,78 watts-heure de l'iPhone 12.

L'iPhone 13 Pro est propulsé par une batterie de 11,97 watts-heure, contre 10,78 watts-heure pour son prédécesseur. Enfin, l'iPhone 13 Pro Max, qui “offre la meilleure autonomie jamais vue sur iPhone” selon Apple, embarque une batterie de 16,75 watts-heures, en progression de 18% par rapport à l'iPhone 12 Pro Max (14,13 watts-heure ).

Pour garantir une autonomie de haut vol sur ses iPhone 13, Apple ne s'est pas contenté d'inclure de plus grosses batteries. La marque mise aussi sur le SoC A15 Bionic, un nouveau chipset gravé en 5nm+. Le SoC se veut moins énergivore que la génération précédente. Enfin, le fabricant a aussi apporté grand soin à l'intégration de l'écran 120 Hz ProMotion sur les iPhone 13 Pro. Apple affirme miser sur une “solution intelligente capable de s’adapter à des taux de rafraîchissement qui changent constamment”. Concrètement, l'écran passe de 10 Hz à 120 Hz en fonction des besoins afin de réduire la pression sur la batterie.