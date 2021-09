iPhone 13 Pro : Samsung se moque d’Apple et de l’écran 120 Hz

Les iPhone 13 Pro sont les premiers iPhone à embarquer un écran 120 Hz ProMotion. Des années après la concurrence Android, Apple a finalement daigné proposer un taux de rafraîchissement élevé sur ses smartphones. Samsung, qui propose du 120 Hz depuis 2020, n'a pas manqué de s'en amuser.

Après les innovants iPhone 12 de 2020, Apple a lancé une génération de transition cette année. Comme on s'y attendait, les iPhone 13 se sont montrés plus avares en nouveautés. Parmi les nouvelles fonctionnalités annoncées lors de la keynote, on trouve cependant une option très attendue par les fans de la marque : l'écran 120 Hz.

Réservé aux iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, l'écran 120 Hz ProMotion adapte la fréquence de la dalle en fonction des besoins de l'utilisateur (jeux, lecture…). “Les taux de rafraîchissement sont liés à ce qui se passe à l’écran. Si votre jeu tombe à 30 i/s, ProMotion fait de même. Si vous regardez une vidéo filmée à 24 i/s, elle se diffuse à 24 i/s”, explique Apple sur son site. L'écran des iPhone 13 Pro offre “des performances graphiques exceptionnelles” et “accélère et décélère naturellement pour s’adapter à la vitesse de votre doigt”.

Samsung se paie la tête d'Apple, en retard sur les écrans 120 Hz

Fidèle à ses habitudes, le géant de Cupertino a présenté l'écran 120 Hz comme une véritable révolution. Cependant, de nombreux smartphones Android embarquent déjà un écran 120 Hz, et ce, depuis plusieurs années. De fait, la plupart des smartphones Android haut de gamme sont recouverts d'un écran avec un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.

C'est notamment le cas des fleurons de Samsung. Les derniers smartphones de la marque, comme les Galaxy S21, le Galaxy Z Fold 3 ou le Galaxy Z Flip 3, sont déjà dotés d'un écran 120 Hz. Pour mémoire, l'écran 120 Hz est apparu chez Samsung dès 2020 avec les Galaxy S20. La marque sud-coréen a tenu à le faire savoir. Dans un tweet, le compte officiel américain de Samsung a rappelé : “cela fait un moment que nous avons un taux de rafraîchissement 120 Hz”.

Pour la petite histoire, Apple avait déjà failli intégrer un écran 120 Hz aux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max. Craignant de ruiner l'autonomie de ses smartphones, déjà mise à mal par la 5G, le fabricant a préféré reporter la fonctionnalité à l'année suivante. La technologie 5G implique en effet un modem plus énergivore que pour la 4G.