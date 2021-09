iPhone 13 : l’encoche est plus épaisse en hauteur que sur les iPhone 12

Les iPhone 13 sont plus lourds et plus épais que la génération précédente. Pour intégrer de plus grosses batteries, Apple a été contraint de rogner sur la finesse de ses smartphones. Notez aussi que l'encoche, bien que moins large, est plus épaisse dans le sens de la hauteur.

Lors de la keynote dédiée aux iPhone 13, Apple a rapidement évoqué l'encoche de taille réduite qui surmonte l'écran de tous les modèles. Pour la première fois depuis 2017, le géant de Cupertino est parvenu à revoir à la baisse la taille de cette fameuse encoche. Apple assure que cet élément est 20% plus petit que celui qu'on trouve sur les iPhone 12, les iPhone 11, les iPhone XS ou encore l'iPhone X.

Pour parvenir à diminuer la largeur de l'encoche, Apple a réorganisé tous les capteurs logés dans celle-ci. La firme a déménagé le haut-parleur au dessus de l'encoche, directement dans la bordure à proximité du châssis. Ce gain de place permet de disposer les modules TrueDepth, indispensables à la reconnaissance faciale Face ID, différemment. In fine, l'encoche est moins large.

Les iPhone 13 sont plus lourds et épais que les iPhone 12

Si cette fameuse encoche est bien moins large, elle est finalement légèrement plus épaisse d'un point de vue de la hauteur. En réorganisant tous les modules contenus dans celle-ci, Apple a revu à la hausse l'épaisseur. L'encoche descend légèrement plus sur l'écran que la précédente itération. Rassurez-vous : ce changement est imperceptible à l'oeil nu, sauf si vous disposez un iPhone 12 à côté d'un iPhone 13. Cette encoche plus épaisse ne devrait pas gêner à l'utilisation.

Sur son site web, Apple révèle aussi que les iPhone 13 sont légèrement plus épais que leurs prédécesseurs. Les nouveaux fleurons ont une épaisseur de 7,65 millimètres, contre 7,4 mm pour les iPhone 12. Là encore, la différence n'est pas notable.

Enfin, on remarquera que les iPhone 13 sont aussi plus lourds que la génération précédente. L'iPhone 13 Pro Max pèse 238 grammes, contre 228 grammes pour l'iPhone 12 Pro Max. De son côté, l'iPhone 13 pèse 203 g, contre 189 g pour son prédécesseur.

Même son de cloche du côté des versions plus abordables, l'iPhone 13 standard pèse 173 g, contre 164 g pour l'iPhone 12. Enfin, le 13 mini affiche 140 sur la balance, en hausse par rapport au 12 mini (135 g). Cette prise de poids et d'épaisseur est vraisemblablement due à l'intégration de batteries plus imposantes et de nouveaux capteurs photo plus sophistiqués.