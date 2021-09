iPhone 13 officiels : écran 120 Hz, encoche réduite, 1 To de mémoire…Apple peaufine sa recette du succès

Les iPhone 13 sont enfin officiels ! Cette nouvelle génération de smartphones Apple reprend les ingrédients introduits l'an dernier avec les iPhone 12, comme le design anguleux et la charge MagSafe. La marque introduit néanmoins une série de nouveautés très attendues, dont l'encoche de taille réduite, un écran 120 Hz ProMotion et 1 To de mémoire interne.

Comme prévu, Apple vient de lever le voile sur les iPhone 13 lors de sa traditionnelle keynote. En miroir de l'an dernier, le géant de Cupertino décline sa gamme en 4 versions différentes : un iPhone 13 mini, d'un iPhone 13, un iPhone 13 Pro et un iPhone 13 Pro Max. En proposant deux smartphones abordables et deux téléphones haut de gamme, Apple cherche une nouvelle fois à séduire un vaste panel de consommateurs. C'est la stratégie choisie par Tim Cook, PDG d'Apple, depuis qu'il remplace Steve Jobs sur le trône.

Quelles nouveautés pour les iPhone 13 ?

Avec les iPhone 13, Apple reprend les fondamentaux introduits l'an dernier avec les iPhone 12. On y retrouve un dos en métal mat pour les éditions Pro, des bords plats métalliques façon iPhone 4 et un immense bloc photo arrondi sur la face arrière. Cependant, le fabricant ne s'est pas contenté de recycler le design de l'an dernier.

Quatre ans après sa première apparition sur l'iPhone X, l'encoche est enfin plus petite (de 20%). Comme les rumeurs le voulaient, Apple est enfin parvenu à rogner sur cette encoche, qui renferme tous les capteurs TrueDepth nécessaires à la reconnaissance faciale Face ID. En dépit des rumeurs, Apple n'inclut pas de lecteur d'empreintes digitales Touch ID sous l'écran. Malgré la généralisation du masque sanitaire dans le monde, la marque continue de se focaliser sur la reconnaissance faciale.

Apple affirme avoir intégré un écran plus lumineux et plus résistant sur ses iPhone grâce une protection en céramique. Sur les iPhone 13/13 mini, les capteurs sont désormais alignés à la diagonale. Sur les éditions Pro, les capteurs sont plus grands que ceux de l'an dernier. Le bloc photo ressort fortement de la structure.

Au coeur des 4 iPhone de cette génération 2021, on trouve le SoC A15 Bionic. Gravé en 5nm+ par TSMC, le chipset promet des performances de haut vol. Evidemment, le SoC est compatible avec la 5G grâce à la présence d'un modem Snapdragon X60 de Qualcomm. On y trouve un CPU de 6 coeurs et 15 milliards de buses. C'est “le CPU le plus rapide sur un smartphone”. Il serait 50% puissant que la concurrence. Le GPU serait par contre 30% plus véloce que ceux des rivaux d'Apple. “La concurrence est encore deux ans derrière “, s'amuse Apple. Notez que le GPU des versions Pro est encore plus puissant (et plus massif).

L'iPhone 13 mini est construit autour d'un écran OLED de 5,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. De son côté, l'iPhone 13 standard est recouvert d'une dalle OLED de 6,1 pouces avec une fréquence de 60 Hz. Pour la première fois, Apple équipe ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max d'un écran 120 Hz ProMotion LTPO (low-temperature polycrystalline oxide thin-film transistor) fourni par Samsung.

Déjà exploitée sur les Apple Watch, cette technologie d'écran permet d'économiser l’énergie de la batterie en adaptant la fréquence de la dalle. La vitesse de rafraichissement peut varier entre 10 et 120 Hz en fonction des besoins de l'utilisateur (jeux, lecture…). C'est surtout utile pour le gaming. Si l'iPhone 13 Pro embarque un écran de 6,1 pouces, l'iPhone 13 Pro Max grimpe à 6,7 pouces, comme son prédécesseur.

Côté photographie, l'iPhone 13 embarque un double capteur photo composé d'un objectif grand-angle et un capteur ultra grand-angle. L'appareil intègre un nouveau capteur 12 mégapixels qui capture 40 % plus de lumière. Notez que le système de stabilisation de l'iPhone 12 Pro Max est intégré sur les versions les plus abordables.

Par contre, les iPhone 13 Pro héritent d'un triple capteur photo, avec grand-angle, ultra grand-angle et un téléobjectif. Tous ces modules ont été améliorés par rapport à l'an dernier. Cette année, l'ultra grand angle est doté d'un mode macro. “Le nouveau système d'appareil photo professionnel offre encore plus de capacités photographiques professionnelles comme un zoom téléobjectif amélioré, une macrophotographie, des styles photographiques, un mode cinématographique, ainsi que des vidéos ProRes et Dolby Vision”, explique Greg Joswiak, vice-président principal du marketing.

Ce module est complété par un scanner Lidar (comme l'an dernier) destiné à la réalité augmentée et au mode portrait. Apple a annoncé Smart HDR 4, la dernière génération du HDR de la marque. Vous pouvez modifier le style de la vidéo en temps réel grâce aux algorithmes d'Apple.

Bien décidé à séduire les vidéastes, Apple a annoncé le format ProRes, équivalent du format ProRaw inauguré sur les iPhone 12. Ce format est exploité par les professionnels du cinéma pour filmer des images en très haute qualité, notamment en 4K en 30 images par seconde. Apple a aussi annoncé un mode cinématique qui s”inspire des pratiques des cinéastes. Le mode suit la personne au centre de l'écran même lors ce qu'elle bouge. Apple assure que le mode est très facile à prendre en main pour créer des vidéos professionnels. Les vidéos montrées lors de la keynote sont plutôt encourageantes.

Côté stockage interne, la marque propose 128 Go, 256 Go ou 512 Go de mémoire interne sur les iPhone 13/ 13 mini. Par contre, les iPhone 13 Pro bénéficient de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage interne. C'est la première fois que la firme grimpe à 1 To sur un iPhone. Le virage vers les vidéos de qualité Pro n'y est pas pour rien.

Sans surprise, la recharge sans fil magnétique MagSafe fait son grand retour sur la gamme. Fidèle à ses habitudes, Apple n'a pas divulgué la taille des batteries, ni la vitesse de charge maximale, lors de la keynote. Ces informations seront mises en ligne sur le site de la marque.

Cependant, Apple assure que le 13 mini offre une autonomie supplémentaire d'une heure et demi par rapport à son prédécesseur l'iPhone 12 mini. C'est une bonne nouvelle quand on pense à l'autonomie médiocre de ce dernier. Le 13 standard offre quant à lui 2 heures et demi de plus que l'iPhone 12. De leur côté, les iPhone 13 Pro offrent une autonomie d'une journée complète, soit 1 heure 30 en plus que l'iPhone 12 Pro. Sur la version Max, ce gain est de 2,5 heures.

Quelle date de sortie et quel prix pour les iPhone 13 ?

Apple ouvrira les précommandes des iPhone 13 dès le vendredi 17 septembre 2021 à 14h sur son site web officiel. Les 4 smartphones seront ensuite commercialisés dès le vendredi 24 septembre 2021 dans les Apple Store et dans les magasins des revendeurs.

Apple propose les iPhone 13 au prix de départ de 809 euros. En fonction du modèle choisi et de l'espace de stockage disponible, le tarif grimpe jusqu'à 1839 euros.Voici la grille tarifaire complète :

iPhone 13 mini 128 Go : 809 euros

iPhone 13 mini 256 Go : 859 euros

iPhone 13 mini 512 Go : 979 euros

iPhone 13 128 Go : 909 euros

iPhone 13 256 Go : 959 euros

iPhone 13 512 Go : 1079 euros

iPhone 13 Pro 128 Go : 1159 euros

iPhone 13 Pro 256 Go : 1279 euros

iPhone 13 Pro 512 Go : 1509 euros

iPhone 13 Pro 1 To : 1739 euros

iPhone 13 Pro Max 128 Go : 1259 euros

iPhone 13 Pro Max 256 Go : 1379 euros

iPhone 13 Pro Max 512 Go : 1609 euros

iPhone 13 Pro Max 1 To : 1839 euros

Côté coloris, l'iPhone 13/ 13 mini est décliné dans les coloris en rose, bleu, rouge, noir et blanc. Les iPhone 13 Pro sont proposés dans les couleurs or, noir, argent et bleu alpin. Que pensez-vous de nouvelle génération d'iPhone, finalement très proche des iPhone 12 ? Regrettez-vous certains des choix d'Apple ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.