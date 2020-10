iPhone 12 : la grille tarifaire fait surface, les prix vont de 649 $ à 1399 $

A quel prix les iPhone 12 seront-ils vendus ? Une fuite reprise par le site GSMArena dévoile une première grille tarifaire. Les tarifs vont de 649 $ à 1399 $.

Il est coutume que l'on apprenne des mois en amont des détails très précis sur les iPhone que Apple doit dévoiler. Les iPhone 12 ne font pas exception, puisque l'on a déjà une idée claire de leur fiche technique mais aussi de leur design inspiré des iPhone 4 et des derniers iPad Pro. On sait également qu'il y aura cette année pas moins de quatre modèles.

Dont un mystérieux “iPhone 12 mini”. Ou encore qu'au moins un des smartphones de la gamme embarquera un nouveau capteur de profondeur LiDAR particulièrement avancé.

iPhone 12, mini, Pro et Pro Max : les prix de la gamme auraient fuité

Une fuite de la grille tarifaire reprise par nos confrères de GSMArena nous donne désormais une première idée de leur prix de vente :

64 Go 128 Go 256 Go 512 Go iPhone 12 mini 649 $ 699 $ 799 $ - iPhone 12 749 $ 799 $ 899 $ - iPhone 12 Pro - 999 $ 1099 $ 1299 $ iPhone 12 Pro Max - 1099 $ 1199 $ 1399 $

Le premier enseignement de cette grille, si elle se confirme, c'est que Apple cherche désormais à segmenter autant que possible la demande. A savoir tenter de proposer un point d'entrée dans la gamme accessible au plus de clients possibles. Ainsi il y aurait bien cette année quatre modèles iPhone : iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Selon cette fuite l'iPhone 12 mini sera le modèle le moins cher avec un prix particulièrement attractif de 649 $. Ce serait en effet 50 $ de moins que l'iPhone 11 le moins cher. Les iPhone 12 et iPhone 12 Pro auraient un écran de la même taille, mais la différence de prix sera d'environ 200 dollars. Une différence qui sera peut être justifiée par les capacités 4G ou 5G de ces appareils.

Mais aussi leurs capteurs photo ainsi que quelques gigaoctets de RAM supplémentaires. L'iPhone 12 Pro Max devrait être le modèle le plus grand et le plus cher – dès 1100 $ en version 128 Go. Du côté des options de mémoire, on découvre également que la gamme se scinde en deux. D'un côté les iPhone 12 et iPhone 12 mini seront proposés en variantes 64 Go, 128 Go et 256 Go.

Lire également : iPhone 12 – Apple les vendra bien en 64 Go même si ça devient franchement juste

Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max seront quant à eux disponibles en versions 128 Go, 256 Go et 512 Go. Pour l'heure Apple doit encore dévoiler ses nouveaux smartphones. Une annonce retardée par rapport aux années précédentes sur fond de crise du coronavirus. Pour l'instant rien n'est officiel, mais on s'attend à ce que la firme organise une nouvelle keynote le 13 octobre.