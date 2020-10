iPhone 12 : le chargeur sans fil MagSafe dévoilé par un accessoiriste, voici comment ça marche

L'accessoiriste japonais MPOW vient de dévoiler le premier chargeur sans fil compatible avec la nouvelle technologie propriétaire d'Apple, baptisée MagSafe. La firme dévoile au-passage son fonctionnement et ses caractéristiques techniques. Le périphérique ne serait pas forcément compatible avec d'autres téléphones que l'iPhone 12.

Apple doit dévoiler les nouveaux iPhone 12 lors d'une keynote qui se tient ce mardi 13 octobre à 19 heures (Paris). Et les révélations fusent à quelques heures de l'événement. On a ainsi découvert ce matin une icône qui trahit une encoche légèrement plus petite sur au moins un des modèles iPhone 12. Vraisemblablement celui qu'Apple aurait baptisé iPhone 12 mini, et qui serait, avec son écran 5,4″, le modèle le plus compact de la gamme.

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont révélé que Apple a prévu de gros changements sur la recharge sans fil. Des photos montrent notamment un dispositif de recharge sans fil entouré de petits aimants. Selon les dernières rumeurs, ce nouveau dispositif reprendrait à son compte la marque MagSafe. Oui, il s'agit du même nom que le connecteur magnétique qui est longtemps resté la norme sur les macs. Celui là même qui a sauvé de nombreuses machines de la casse.

MagSafe : un accessoiriste dévoile le premier tapis de charge sans fil conçu pour l'iPhone 12

Le nom MagSafe aurait été retenu après l'abandon du tapis de recharge sans fil AirPower que Apple avait présenté en même temps que l'iPhone X. Le dispositif n'avait finalement jamais vu le jour en raison d'erreurs de conception visiblement indépassables : l'appareil dégageait une quantité excessive de chaleur. Le principe de AirPower, c'était de proposer un vaste tapis de charge sur lequel vous pouvez poser simultanément un iPhone, une montre Apple Watch et un boîtier de charge pour AirPods.

Grâce à un grand nombre de bobines enchevêtrées, Apple promettait à ses utilisateurs de pouvoir poser leurs appareils n'importe où sur le AirPower, sans jamais vraiment y penser. Avec le système MagSafe, on reste sur la même idée d'un tapis de charge plus simple à utiliser, mais avec une approche radicalement différente. Et si on le sait, c'est grâce à un accessoiriste, MPOW Japan, qui lance le tout premier tapis de charge MagSafe du marché, avec force de détails techniques et photos.

MPOW explique : “le produit est un chargeur sans fil qui prend en charge un nouveau mécanisme de recharge sans fil qui s'appelle fonction d'ajustement de la position de charge via des aimants qui seront installés dans les nouveaux iPhone”. Et de détailler : “le produit a un mécanisme magnétique en forme d'anneau” tout autour de la bobine de charge. Ces aimants permettent, selon MPOW de régler l'un des plus gros défauts des chargeurs sans fil.

“Cela permet de prévenir l'arrêt de la charge en raison de la position de l'appareil qui change durant la charge, et une utilisation plus simple du smartphone lorsqu'il est connecté à ce système, tout en améliorant l'efficacité de la recharge sans fil“, explique MPOW Japan.

L'accessoiriste explique ensuite le fonctionnement intrinsèque de ce nouveau dispositif MagSafe : “A l'intérieur du chargeur sans fil un mécanisme magnétique est monté autour de la bobine […] en installant le même mécanisme dans les nouveaux iPhone, l'appareil est fermement attaché au chargeur sans fil lors de la charge, et le problème du terminal mal aligné durant la charge est réglé”.

L'accessoiriste précise que le dispositif magnétique a spécialement été conçu pour réduire à néant tout problème d'interférence avec le dispositif de charge. En outre le tapis est doté d'un connecteur USB type C (vraisemblablement pour permettre un transfert accru d'énergie) et est le plus fin possible pour permettre une utilisation plus confortable du smartphone durant la charge. La technologie de recharge sans fil Qi souffre de handicaps qui peinent pour l'heure à être dépassés.

La recharge sans fil peut abîmer la batterie de votre smartphone, en plus de le recharger extrêmement lentement en comparaison des meilleurs solutions de recharge rapide filaires. Les choses s'améliorent peu à peu avec la promesse d'arriver rapidement à des dispositifs de recharge sans fil 100W par exemple. Mais la question des pertes d'efficience énergétique et de ce que cela implique pour un produit de masse en terme de gaspillage reste à régler pour rendre une généralisation de ce mode de charge vraiment possible (et souhaitable).

Avec ce placement magnétique, la solution MagSafe a au moins l'avantage d'optimiser autant que possible la transmission d'énergie par induction pour éviter justement ces pertes, tout en facilitant l'utilisation.