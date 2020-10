iPhone 12 : l’encoche Face ID plus petite se confirme à quelques heures de la keynote

Apple vient de pousser une nouvelle icône représentant l'iPhone 12 à quelques heures de la keynote. Selon cette illustration, l'encoche Face ID est bien légèrement plus petite par rapport à celle sur les iPhone 11. On ne sait néanmoins pas à ce stade si cette encoche réduite sera sur tous, partie ou un seul des modèles.

Le blog PhoneArena reprend une icône officielle de l'iPhone 12 poussée ces dernières heures. Le visuel fait une révélation pour le moins subtile : Apple a bien affiné l'encoche Face ID sur au moins l'une des variantes. Lorsque l'on compare la taille de la nouvelle encoche avec un visuel iPhone 11 on remarque en effet que l'encoche est légèrement moins large. Un affinage pour le moins mineur, que les clients remarqueront sans doute à peine.

A en croire PhoneArena, Apple a poussé l'icône avec quatre identifiants “iPhone13.x” différents (les iPhone 11 utilisaient des identifiants “iPhone12.x”). La présence de ces quatre identifiants semble par ricochet confirmer l'existence de quatre modèles iPhone 12 cette année. On ne sait pas vraiment à ce stade si cette encoche un peu plus fine se retrouvera sur toute ou partie de la gamme.

L'encoche d'au moins un des iPhone 12 sera légèrement moins large, mais rien de révolutionnaire

Néanmoins depuis plusieurs semaines, il se murmure que cette encoche plus fine aurait été spécialement conçue pour le modèle le plus compact, à savoir l'iPhone 12 mini (5,4″). Dans le cas où le visuel représenterait justement ce modèle, il y a une autre bonne nouvelle : les bordures. Depuis les iPhone XS jusqu'à la génération 12, l'iPhone le moins cher restait proposé avec un écran LCD IPS et des bordures forcément plus épaisses qu'avec les modèles OLED.

Or a priori tous les iPhone 12 bénéficieront cette année d'écrans OLED. Et ce ne sera pas leur seul point commun. Toute la gamme devrait en effet embarquer une puce Apple A14 (5 nm) que l'on attend au moins 20% plus puissante que la puce A13 des iPhone 11. Tous les modèles devraient bénéficier également de la connectivité 5G. Même si on ne sait pas encore à ce stade de quelle 5G il s'agira vraiment en fonction des modèles.

Quoi qu'il en soit on devrait rapidement avoir des infos officielles : Apple tient une keynote de présentation dédiée aux iPhone 12 ce mardi 13 octobre à 19 heures (Paris).