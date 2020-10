iPhone 12 officiels : 5G, LiDAR, chargeur sans fil MagSafe et prix de départ à 809€

Apple vient de dévoiler quatre iPhone 12 (5,4″, 6,7″ et 6,1″). Le constructeur californien adopte un nouveau design teinté de nostalgie, passe à la 5G et améliore le capteur photo avec un capteur LiDAR emprunté à l'iPad Pro, tout en rendant la gamme plus accessible. Nouveautés, prix, date de sortie…On fait le point sur les informations dévoilées lors de la keynote.

Ce mardi 13 octobre 2020, Apple a dévoilé une nouvelle génération d'iPhone lors d'une keynote très attendue. Cette année, la pandémie de Covid-19 a contraint la firme de Cupertino à bouleverser son calendrier. En général, Apple présente en effet les nouveaux iPhone au début du mois de septembre.

Les iPhone 12 sont une vraie mise à jour majeure par rapport aux modèles de l'année dernière, les iPhone 11. Quatre modèles sont disponibles cette année : un iPhone 12 compact avec un écran 5,4″, un iPhone 12 Pro Max doté d'un écran 6,7″ et deux modèles intermédiaires avec un écran 6,1″.

Les nouveautés des iPhone 12

iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max Ecran 5,45"

Super Retina XDR OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio

120 Hz 6,1"

Super Retina XDR OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio

120 Hz 6,1"

Super Retina XDR OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio

120 Hz 6,7"

Super Retina XDR OLED

1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio

120 Hz Chipset A14 (5nm) A14 (5nm) A14 (5nm) A14 (5nm) OS iOS 14 iOS 14 iOS 14 iOS 14 RAM 4 Go 4 Go 6 Go 6 Go Stockage 128/ 256/ 512 Go 128/ 256/ 512 Go 128/ 256/ 512 Go 128/ 256/ 512 Go microSD Non Non Non Non Capteur principal 12 MP, f/1.8

12 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2 12 MP, f/1.8

12 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2 12 MP, f/1.8

12 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2

scanner Lidar 3D 12 MP, f/1.8

12 MP, f/1.8

12 MP, f/2.2

scanner Lidar 3D Capteur selfie 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Batterie 2 227 mAh

Recharge rapide 18W 2 227 mAh

Recharge rapide 18W 2815 mAh

Recharge rapide 18W 3 687 mAh

Recharge rapide 18W 5G Oui Oui Oui Oui Biométrie Face ID Face ID Face ID Face ID Audio n.c. n.c. n.c. n.c. Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68 IP68

Les modèles les plus haut de gamme sont dotés d'écrans 6,1″ et 6,7″, avec triple capteur photo complété par un capteur LiDAR comme sur les derniers iPad Pro. Ce scanner permet un meilleur rendu des applications en réalité augmentée, un des fers de lance d'Apple, et améliore le rendu de l'autofocus en faible luminosité et de la perception de la profondeur. Ce scanner s'impose comme l'une des nouveautés principales de cette génération. Pour accompagner le nouvel appareil photo des versions Pro, Apple annonce le format AppleProRAW pour combiner le RAW avec les fonctionnalités avancés de ses algorithmes.

Le modèle 5,4″ et l'un des 6,1″ représentent eux le tiers le plus accessible, reprenant le flambeau de l'iPhone 11 et autre iPhone XR. Certes, ils arrondissent un peu les angles avec un double capteur photo (12Mpx avec ultra Wide caméra) plus simple.

Ils proposent aussi des écrans OLED Super Retina XDR – comme sur toute la gamme cette année. Appréciable alors que les modèles les moins chers venaient jusqu'ici avec des écrans LCD IPS un peu moins bons. Au passage, la taille de l'encoche indispensable à la technologie Face ID a été légèrement réduite. Pour protéger la dalle, Apple mise sur une protection baptisée Ceramic Shield. C'est 4 fois plus résistant que le verre protecteur des iPhone 11.

Comme vous pouvez vous en doter, toute la gamme est équipée d'une nouvelle puce A14 Bionic dont on attend encore des records de benchmarks et d'autonomie. Apple assure sans surprise qu'il s'agit du SoC pour smartphone le plus rapide au monde. La firme met notamment en avant le procédé de gravure en 5 nm. Apple promet notamment une hausse des performances en matière de gaming.

Ils sont également proposés avec un nouveau design que l'on pourrait presque qualifier de rétrofuturiste dans le contexte des produits Apple : le châssis est désormais plat, comme sur les iPhone 4, 4S, 5 et 5S… et les derniers iPad Pro. Comme sur les modèles précédents, la partie métallisée de ce sandwich de verre est en acier “chirugical” particulièrement robuste.

Les antennes 5G y ont été directement intégrées via de nouveaux procédés de moulage et d'injection. Comme prévu, tous les iPhone 12 sont en effet compatibles avec les réseaux 5G. Lors de la keynote, Tim Cook a d'ailleurs tenu à souligner que la 5G s'accompagne de nouvelles performances en matière de connectivité. Néanmoins, la 5G millimétrique, plus véloce, est réservée aux appareils américains.

Comme prévu, Apple accompagne les iPhone d'un nouveau chargeur sans fil appelé MagSafe. Ce chargeur permet de fixer l'iPhone à l'aide d'un aimant et de le maintenir en place lors de la recharge. Apple a aussi teasé toute une variété d'accessoires aimantés conçus pour MagSafe comme un porte carte, ou des coques. Sans surprise, Apple profite de l'arrivée de ce nouveau chargeur pour ne plus inclure de chargeur filaire dans la boîte des iPhone. On y trouve cependant un câble de recharge USB-C.

Les iPhone 12 et iPhone 12 Mini sont proposés dans les coloris Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Vert avec 64/128/256 Go de stockage interne. De leur côté, les modèles Pro haut de gamme profitent de 128/256/512 Go de stockage interne. Pour les version Pro, Apple mise sur des coloris plus traditionnels et sobre : Or, Argent, Graphite, Bleu.

Date de sortie et prix des iPhone 12

Cette année, le lancement de la gamme des iPhone se déroulera en deux temps. Dans un premier temps, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro seront proposés dès le vendredi 16 octobre en précommande. La sortie dans les magasins est fixée au 23 octobre. Ensuite, Apple lancera les précommandes de l'iPhone 12 Mini et 12 Pro Max le vendredi 6 novembre. Les premières livraisons sont prévues le vendredi 13 novembre. Voici la grille tarifaire de cette année :

iPhone 12 Mini : à partir de 809 euros

iPhone 12 : à partir de 909 euros

iPhone 12 Pro : à partir de 1159 euros

iPhone 12 Pro Max : à partir de 1259 euros

Sous l'impulsion de Tim Cook, Apple s'efforce de proposer des iPhone à tous les prix afin de séduire un vaste panel de consommateurs. Cette stratégie s'est déjà montrée payante au cours des années précédentes. Les iPhone 12 vont-ils connaître le même succès ? Que pensez-vous de ces nouveaux iPhone ? Partagez votre avis dans les commentaires de cet article ci-dessous.