iPhone Duo : John Ternus aurait peut-être dû s’abstenir de l’exhiber aux Emmy Awards

John Ternus a montré l’iPhone Duo en action sur le tapis rouge des Emmy Awards. Une démonstration qui a soulevé des interrogations sur la qualité et la luminosité de l’écran en plein jour.

iPhone Duo
Crédit : Deadline

Après des annés d’attente, Apple a officialisé son iPhone Duo, son tout premier mobile à écran pliable, lors de la keynote du 9 septembre. Ce modèle sera disponible un peu après les iPhone 18 Pro, puisque sa sortie est programmée pour le 23 octobre 2026. Mais l’appareil a déjà pu être pris en main par certains médias, et vient de faire une apparition publique remarquée.

John Ternus, le nouveau PDG d’Apple, a exhibé l’iPhone Duo sur le tapis rouge des Emmy Awards à la demande d’une journaliste de Deadline. Il a sorti le smartphone pliable de la poche intérieure de sa veste, l’a déplié pour montrer son grand écran principal, avant de le ranger. Ces quelques secondes de démonstration n’ont pas eu l’effet escompté, puisque plutôt que de l’enthousisme, c’est du sceptisme qui gagne les internautes à la vue de l’iPhone Duo.

L’écran de l’iPhone Duo est-il assez lumineux ?

Sur les images publiées par Deadline, on a en effet bien du mal à distinguer l’affichage, qui semble comme occulté et très peu lumineux. Certains en ont conclu que l’écran mat de l’iPhone Duo serait difficilement utilisable à la lumière du jour, alors que la concurrence, comme Samsung pour son Galaxy Z Fold 8, a opté pour un écran brillant qui attire plus l’attention.

Il ne faut bien sûr pas enterrer l’iPhone Duo après le visionnage de ces seules images. On ne connait pas la paramétrage de luminosité de l’écran configuré sur cette unité en particulier. L’angle de vue joue aussi, tout comme l’environnement : sur le tapis rouge, le flash des photographes et les projecteurs ne constituent clairement pas des conditions idéales pour juger l’affichage d’un mobile.

Cette séquence en dit en tout cas beaucoup sur John Ternus. Il semble plus ouvert que Tim Cook, qui n’aurait sans doute jamais osé montrer l’iPhone Duo dans un contexte si peu maîtrisé. Espérons que cette expérience mitigée ne bride pas le nouveau patron d’Apple à l’avenir.


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