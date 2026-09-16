L’intégration de Keep dans Google Messages est une réussite, voici comment l’utiliser

Google Messages permet désormais de partager et de modifier des listes Google Keep sans quitter l’application, une fonctionnalité bien utile qu’on gagne à découvrir.

Google Messages
Crédits : Adobe Stock

La dernière mise à jour Android Drop a apporté son lot nouveautés bienvenues à nos smartphones. Nous évoquions il y a peu la fonctionnalité Motion Assist qui permet de lutter contre le phénomène de cinétose dans les transports. Mais ce n’est pas la seule bonne idée de Google récemment. L’intégration de Keep directement au sein de l’app Google Messages fait aussi partie de l’une des belles réussites de la firme ces derniers temps.

Cette nouveauté permet de créer ou de partager ses notes Keep dans une conversation RCS sans quitter Messages. Elle est compatible à la fois avec les chats individuels et les chats de groupe. Cette fonction est bien pratique pour organiser un voyage, un événement ou un repas. Les utilisateurs peuvent ajouter des tâches à réaliser à une liste ou les cocher une fois que l’une d’entre elles est terminée.

Comment utiliser Google Keep dans Google Messages

Après avoir installé la dernière version de Google Messages et des mises à jour système, voici la procédure à suivre pour utiliser Keep dans Google Messages :

  • Dans une discussion RCS, appuyez sur l’icône + à gauche de la barre de chat
  • Choisissez Notes Keep, tout en bas
  • La première fois que vous y avez recours, appuyez sur “Essayer”, cette étape n’est plus nécessaire par la suite
  • Sélectionnez l’une de vos listes ou créez-en une nouvelle
  • Un aperçu de liste ou de la note apparaît, vous pouvez la modifier avant envoi
  • Appuyez sur l’icône d’envoi en bas à droite pour partager la note à votre ou vos interlocuteurs
Android Drop Google Messages Keep
Crédits : Google / Montage : Phonandroid

Une fois cette opération réalisée, les autres membres de la conversation pourront appuyer sur la note pour demander un accès, qu’il vous faudra accepter. Les utilisateurs autorisés peuvent alors consulter librement la note et y participer. Cet ajout est vraiment très pratique dans bien des scénarios, et pour une fois, Google Messages se dote d’une option que peuvent lui envier des concurrents comme WhatsApp.


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