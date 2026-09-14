Le Honor Magic 9 embarque bien le premier capteur selfie carré sur Android et ce n’est pas sa seule surprise

La série Honor Magic 9 intriguait il y a encore quelques jours : les spéculations évoquaient une fiche technique impressionnante et la toute première caméra selfie carrée sur Android. La marque vient de confirmer certains points, mais une fuite révèle l’existence présumée d’une déclinaison d’encore plus haute volée.

Ce n’était, jusqu’à maintenant, que l’une des nombreuses rumeurs à auréoler la série Magic 9 de Honor. Mais la marque vient de le confirmer avec des teasers officiels : le Magic 9 et le Magic 9 Pro Max seront les premiers smartphones Android à être dotés d’un capteur frontal carré – les capteurs étant traditionnellement rectangulaires.

Ce n’est d’ailleurs pas la seule innovation que réserve Honor dans le domaine de la photographie mobile, puisque le constructeur a également mis en avant sa collaboration avec ARRI, le constructeur de caméras de cinéma. Et ce n’est pas tout. Une fuite a révélé que cette gamme Magic 9 pourrait finalement accueillir une troisième version aux spécifications impressionnantes.

La série Magic 9 de Honor est taillée pour la photo et la vidéo sur mobile

Commençons par la caméra selfie 55 MP carrée au ratio 1:1 confirmée par Honor. Son nom ? Agile Eye. Son intérêt ? La souplesse du (re)cadrage puisque le format carré permet de capturer un champ de vision plus large. Ainsi, le logiciel peut aisément recadrer les médias capturés aux formats horizontal ou vertical.

Cette innovation répond à un « besoin » né de la création de contenu, les créateurs produisant régulièrement pour différentes plateformes qui imposent leurs exigences spécifiques en termes d’orientation des images.

Mais la configuration arrière n’est pas en reste. Le module a été repensé et s’inspire de l’ARRIFLEX 35, la caméra de cinéma emblématique. On l’avait vu précédemment, la série Magic 9 embarquera un double capteur de 200 MP, lui aussi développé avec ARRI et un téléconvertisseur de 500 mm pourra être accroché au smartphone pour offrir un zoom puissant.

Les utilisateurs bénéficieront de fonctionnalités dédiées au mode ARRI Cinema, comme la prise en charge de la bibliothèque ARRI Look Library, des profils colorimétriques ARRI Wide Gamut 3 ou encore du LogC3.

Une version « Super Edition » du Honor Magic 9 façonnée pour l’intensité ?

Mais Honor n’a pas encore abattu toutes ses cartes, les indiscrétions peuvent donc s’en donner encore à cœur joie. L’une des dernières fuites en date – provenant apparemment de la chaîne d’approvisionnement et partagée sur Weibo – évoque d’ailleurs une version « Super Edition ».

Cette dernière embarquerait une gigantesque batterie de 11 000 mAh et intégrerait un ventilateur de refroidissement actif, associé au SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, à un corps en fibre de verre et à un écran 165 Hz – un réel atout pour les sessions de jeu intensif sur mobile et le multitâche.

Toutefois, même si les spéculations à ce propos s’avèrent correctes, rien ne garantit qu’un tel modèle franchira les frontières européennes. Ou alors avec une capacité de batterie moindre, comme c’est souvent le cas sur les modèles européens par rapport aux versions chinoises.

Tandis que les précommandes sont déjà ouvertes en Chine, Honor organise une conférence de lancement officiel le 28 septembre prochain. Le voile sur la disponibilité des deux – ou trois – modèles à l’échelle mondiale devrait alors être levé.

Source : Android Headlines