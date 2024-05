iOS 18 : votre iPhone pourra bientôt retranscrire vos conversations en temps réel

L'arrivée d'iOS 18 dans le courant de l'année pourrait entraîner une mise à niveau massive des principales applications de productivité d'Apple grâce à de nouvelles fonctions de transcription et de résumé audio alimentées par l'IA.

Selon des sources d’AppleInsider au fait des projets d'Apple, le fabricant de l'iPhone entend exploiter l'apprentissage automatique avancé pour rendre l'enregistrement de réunions, de conférences, d'entretiens et autres beaucoup plus efficace. Au centre de cette initiative se trouve une application Voice Memos remaniée qui fournira une transcription en temps réel des enregistrements audio.

Au fur et à mesure de l'enregistrement, l'application affichera une transcription textuelle à côté de la visualisation traditionnelle de la forme d'onde audio. Cette fonction devrait s'avérer extrêmement utile pour revoir et référencer rapidement les détails clés d'une réunion, d'un cours ou d'un autre enregistrement, sans avoir à transcrire manuellement ou à réécouter l'intégralité de l'audio.

iOS 18 va pouvoir résumer vos réunions en un rien de temps

Les fonctionnalités de transcription s'étendront également à l'application Notes intégrée. Un nouveau bouton de transcription permettra de générer instantanément une version texte de tout enregistrement audio capturé dans Notes. Mais les améliorations de l'IA ne s'arrêtent pas là.

Apple travaille également sur une technologie de résumé généré par l'IA pour les enregistrements audio dans des applications telles que Notes et Voice Memos. D'un simple clic, les utilisateurs pourront voir apparaître un résumé écrit succinct analysant les sujets clés, les dates, les actions à entreprendre et d'autres informations cruciales tirées de l'enregistrement d'origine.

Pour les étudiants, ces fonctionnalités pourraient rendre l'enregistrement des cours et des discussions exponentiellement plus précieux en fournissant instantanément des transcriptions textuelles et des résumés de contenu à consulter ultérieurement. Les professionnels pourraient enfin se passer de services de transcription spécialisés pour les réunions, les séminaires et les entretiens en utilisant simplement les applications intégrées à leur iPhone.

Les écrivains, les journalistes et les créatifs pourraient quant à eux utiliser le mode d'enregistrement audio piloté par l'IA de Notes pour capturer rapidement des idées, des entretiens ou des résultats de recherche, avec la possibilité de résumer automatiquement les enregistrements, pratique. Outre Notes et Voice Memos, des sources indiquent que la fonction de résumé automatique sera étendue à d'autres applications et services clés d'Apple dans iOS 18. Rendez-vous évidemment lors de la WWDC 2024 prévue le 10 juin prochain pour tout savoir sur ces nouvelles fonctionnalités utilisant l’IA d’Apple.

Source : AppleInsider