Apple Intelligence arrive bientôt en français, et on connaît la date

Apple révèle enfin la date d'arrivée de son intelligence artificielle en France. Déjà disponible en anglais, Apple Intelligence va bientôt proposer ses fonctionnalités avancées dans d’autres langues. Cette nouveauté devrait ravir les utilisateurs de l'iPhone et Mac à travers l'Europe.

Apple continue d’innover avec son IA, Apple Intelligence, récemment déployée aux États-Unis avec la mise à jour iOS 18.1. Pensée pour améliorer l’ergonomie et simplifier certaines tâches, cette dernière permet de manipuler des textes, des images et bien plus, tout en respectant des normes de confidentialité strictes. Bien que la société ne se soit lancée dans ce domaine que récemment, ses ambitions sont claires : intégrer des outils pratiques et polyvalents directement sur ses appareils.

D’après une annonce récente de la société, Apple Intelligence sera disponible dans d’autres langues dès avril 2025, dont justement le français, mais aussi l’allemand, le japonais, et le coréen. Avant cette date, Apple prévoit de rendre cette IA accessible aux utilisateurs anglophones de pays comme le Royaume-Uni, l’Australie ou le Canada. Ce déploiement progressif nous montre la volonté de la marque d’adapter son IA le plus rapidement aux différents marchés et de répondre à la demande de ses utilisateurs internationaux.

Apple confirme l’arrivée d’Apple Intelligence en France dès avril prochain

Parmi les outils intégrés, les Writing Tools – outils d’écriture – permettent de corriger, reformuler ou synthétiser un texte dans des applications comme Mail et Notes, en adaptant le ton selon les besoins. Siri bénéficie également d’une mise à jour qui la rend plus contextuelle et intuitive dans ses réponses. L’application Photos ajoute aussi un outil d’édition rapide, Clean Up, pour retirer des éléments indésirables d’une image. Par ailleurs, une recherche optimisée par mots-clés permet de retrouver des souvenirs spécifiques facilement.

Apple affirme mettre un point d’honneur à sécuriser les données de ses utilisateurs avec cette IA, disponible aussi bien pour iPhone, iPad que pour Mac. Apple Intelligence repose principalement sur des traitements effectués directement sur l’appareil, minimisant ainsi l’envoi de données vers le cloud et réduisant les risques liés à la vie privée. En avril, les utilisateurs français pourront tester cette intelligence artificielle, pensée pour optimiser de multiples de tâches quotidiennes tout en préservant la confidentialité des données.