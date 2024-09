Comment activer le RCS sur iPhone pour discuter sans limitation avec les smartphones Android

Le protocole RCS débarque enfin sur les iPhone après des années d'attente. Nous vous expliquons comment le mettre en place et dire adieu à la guerre entre les bulles vertes et les bulles bleues, ou presque.

La fin d'une époque. Après des années de demandes incessantes, Apple a finalement annoncé l'intégration du protocole Rich Communication Services (RCS) dans l'application Messages. Les bulles bleues et les bulles vertes vont-elles signer l'armistice ? Presque. Jusqu'à présent, si vous envoyez un message vers un iPhone sans utiliser Messages, il apparaît dans une bulle verte chez le destinataire, au lieu d'une bleue. Tous les smartphones Android sont bien sûr concernés par le phénomène. Mais il ne s'agit pas que d'une question esthétique.

Passer par le protocole SMS désormais obsolète interdit l'utilisation de tout ce qui fait une conversation moderne : utilisation de réactions, envoi de vidéos et de photos haute définition, accusé de réception, discussion de groupe… Le tout étant moins sécurisé en prime. De son côté, le RCS assure un chiffrement de bout en bout. C'est iOS 18 qui s'occupe de mettre en place la technologie sur les iPhone et enfin faciliter les échanges avec les mobiles Android. Notez qu'elle n'est pas encore complète, plusieurs fonctions étant absentes. Vous pouvez tout de même vous en servir.

Voici comment activer le protocole RCS sur iPhone

La première chose à faire est bien sûr d'installer iOS 18 sur votre iPhone. La mise à jour est disponible depuis le 16 septembre 2024 sur les modèles compatibles. Une fois cela fait, c'est très simple :

Rendez-vous dans l'application Réglages. Appuyez sur Messages. Sous Services SMS, activez l'option Service RCS.

Précision importante : la fonctionnalité n'est pas encore disponible chez tous les opérateurs français, qui doivent la prendre en charge. Au moment de publier de cet article, seul SFR (et RED by SFR) la propose. Orange, Free et Bouygues Telecom sont en train de la déployer, sans précision de date. Que les nostalgiques se rassurent : Apple a conservé l'affichage des messages en provenance d'autres applications que la sienne dans une bulle verte. La hache de guerre ne sera jamais vraiment enterré visiblement.