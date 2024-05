iOS 18 : malade en voiture ? Apple a trouvé un remède miracle pour les propriétaires d’iPhone

iOS 18, la prochaine version du système d'exploitation d'Apple, va apporter de nombreuses fonctionnalités inédites. L'une d'entre elles devraient se révéler particulièrement utile pour tous les utilisateurs malades en voiture. Explications.

Le mal des transports est une pathologie répandue. Egalement appelé cinétose, il correspond à un ensemble de troubles qui surviennent lors d'un déplacement à bord d'un véhicule, que ce soit en voitures, en avion ou en bateau. Les symptômes sont divers et peuvent aller des nausées, en passant par des sueurs froides, des vertiges ou encore des vomissements et des maux de tête.

Comme vous le savez peut-être, le mal des transports est provoqué par une réponse inadaptée du cerveau. Plus précisément, il s'agit d'une opposition entre les informations fournies par les yeux, et celles données par le vestibule, l'organe de l'équilibre situé dans l'oreille interne. Pour faire simple, les yeux voient un mouvement (la route qui défile, les virages pris en voiture, etc.), tandis que le vestibule estime lui que le corps ne bouge pas.

Apple a une solution pour limiter le mal des transports

Les symptômes précédemment cités peuvent également se déclencher en lisant à bord d'une voiture, en jouant sur sa console portable ou en utilisant son smartphone. Avec iOS 18, la prochaine version de son système d'exploitation, Apple a justement pensé aux propriétaires d'iPhone affectés par le mal des transports.

Dans un récent article de blog, la marque à la pomme a détaillée certaines des fonctionnalités inédites à venir avec iOS 18. L'application Voice Memos va par exemple faire peau neuve et pourra proposer des transcriptions en temps réel des enregistrements audio. On sait également que l'Eye Tracking sera de la partie avec iOS 18. Grâce à cet outil, les utilisateurs en situation de handicap physique pourront utiliser se servir de leurs mouvements oculaires pour naviguer sur leur iPhone ou leur iPad.

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien le Vehicle Motion Clues. D'après les dires de la firme de Cupertino, cette fonctionnalité permettra de limiter le mal des transports des passagers lorsqu'ils utilisent leur iPhone dans un véhicule en mouvement. Pour ce faire, Vehicule Motion Clues affiche des points animés sur les bords de l'écran pour matérialiser les changements de vitesse du véhicule.

Par exemple, en ligne droite, les points défileront de haut en bas sur la dalle de votre iPhone. Lors des virages, les points traverseront l'écran de gauche à droite ou vice versa selon le sens. Lors du freinage, ils sont stabiliseront sur les bords. Selon Apple, la fonctionnalité tire partie des capteurs intégrés à l'iPhone et à l'iPad pour identifier les mouvements du véhicule et réagir en conséquence. Notez qu'il sera possible de configurer Vehicule Motion Clues afin qu'elle s'active automatiquement sur votre iPhone. Vous pourrez également l'activer ou le désactiver manuellement via le Centre de contrôle sur votre appareil.