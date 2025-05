Une mise à jour majeure des Nintendo Switch vient de tomber, découvrez tout ce qui change et comment l’installer

Nintendo pousse une mise à jour majeure du firmware des Nintendo Switch avec pas mal de nouveautés. Le logiciel concerne toutes les consoles portables de la marque. On vous explique tout, avec le détail complet des notes de version du firmware 20.0.0.

Nintendo propose depuis le 29 avril 2025 la version 20.0.0 pour toutes les variantes de la Nintendo Switch – y compris la Switch 2 dont on attend l'arrivée dans le commerce le 5 juin prochain. Comme l'indique le passage à la version “20” il s'agit bien d'une mise à jour majeure, avec à la clé pas mal de nouveautés. Pour l'essentiel, cette mise à jour paraît taillée pour unifier l'écosystème de consoles portables de la firme.

De quoi mieux intégrer la nouvelle génération matérielle et les annonces de Nintendo dans l'expérience utilisateur de toutes les variantes de la Switch. Ce qui va des nouvelles modalités d'achat et de partage de jeux dématérialisés à la simplification de la transition des utilisateurs vers la Switch 2.

Voici ce qui change avec le firmware 20.0.0 sur toutes les Nintendo Switch

Nintendo implémente ainsi un nouveau système de « Cartes de Jeu Virtuelles ». Concrètement, tous les jeux dématérialisés, contenus additionnels (DLC) ainsi que certains logiciels gratuits achetés sur la boutique Nintendo eShop, adoptent une nouvelle présentation, qui prend la forme d'une liste de cartes. Vous pourrez via ce menu installer et supprimer ces contenus à distance sur jusqu'à deux consoles Switch différentes (mais pas une de plus).

Par ailleurs, la fonction « GameShare » débarque. Celle-ci permet de partager facilement des jeux compatibles depuis une console Nintendo Switch 2 vers d'autres systèmes Nintendo Switch à proximité immédiate, via le WiFi. Attention toutefois, GameShare ne peut pas être initié depuis les anciens modèles (Switch originale, Switch OLED et Switch Lite). La console Nintendo Switch 2 doit en effet obligatoirement initier le partage.

Pour les utilisateurs actifs en ligne, l'option « Licence en ligne » fait aussi son apparition. Celle-ci permet de jouer aux jeux téléchargés ou aux DLC achetés, même sans avoir chargé la carte virtuelle correspondante, tant que la console reste connectée à internet. Une flexibilité bienvenue pour les joueurs adeptes du jeu nomade.

Une amélioration très pratique concerne le transfert des données. Il est désormais possible de sélectionner et transférer simultanément plusieurs sauvegardes de jeu. Plus largement, Nintendo simplifie la transition vers la nouvelle Switch 2 avec un assistant de transfert de données. Enfin, Nintendo améliore les options pour restreindre l'accès à la console. Il devient possible de bloquer l'accès au menu des Cartes de Jeu Virtuelles via un code PIN ou une connexion obligatoire au compte Nintendo.

Voici les notes de version complètes du firmware 20.0.0

Pour le détail de tout ce qui arrive, on vous recommande les notes de version complètes que nous avons traduites de l'anglais.

🆕 Icônes ajoutées au menu HOME

🎮 Carte de jeu virtuelle

Les jeux achetés en version numérique, les DLC (contenus téléchargeables) et certains logiciels gratuits sont désormais présentés sous forme de cartes de jeu virtuelles .

. Ces cartes apparaissent dans un nouveau menu et peuvent être insérées ou éjectées virtuellement entre deux consoles Nintendo Switch au maximum.

entre deux consoles Nintendo Switch au maximum. Vous pouvez prêter une carte de jeu virtuelle à un membre de votre groupe familial Nintendo.

📤 GameShare

Permet de partager un jeu compatible depuis une Nintendo Switch 2 avec d'autres consoles à proximité, via le mode sans fil local uniquement (pas de jeu en ligne).

avec d'autres consoles à proximité, via le (pas de jeu en ligne). ⚠️ Cette fonction ne fonctionne pas avec les modèles classiques, OLED ou Lite de la Nintendo Switch.

🔐 Nouveaux réglages utilisateur

Vérification utilisateur

Ajout d’un menu « Paramètres de vérification utilisateur » dans Utilisateur > Paramètres de l’utilisateur.

dans Utilisateur > Paramètres de l’utilisateur. Permet de protéger l’accès au menu des cartes de jeu virtuelles avec un code PIN ou une connexion au compte Nintendo.

Paramètres de licence en ligne

Active la possibilité de jouer aux logiciels et DLC téléchargés sans insérer la carte de jeu virtuelle , tant que la console est connectée à Internet.

, tant que la console est connectée à Internet. Ces réglages sont accessibles depuis l’écran des paramètres système.

🎨 Modifications de l’interface

Les icônes eShop Nintendo et Actualités Nintendo Switch ont été recolorisées.

et ont été recolorisées. Il est désormais possible de sélectionner et transférer plusieurs sauvegardes en une seule fois via le menu « Transférer vos données de sauvegarde ».

🔁 Transfert vers Nintendo Switch 2

Une nouvelle option a été ajoutée dans Paramètres du système > Système pour transférer les données vers une Nintendo Switch 2 via la communication locale.

via la communication locale. Si vous perdez l’accès à votre ancienne console avant d’avoir la nouvelle, il est possible de téléverser les données sur un serveur dédié pour les récupérer ensuite sur la Switch 2.

avant d’avoir la nouvelle, il est possible de pour les récupérer ensuite sur la Switch 2. Attention : après le téléversement, la console d’origine sera réinitialisée . Ce transfert ne doit être effectué que si vous êtes certain de pouvoir terminer la procédure sur la nouvelle console.

après le téléversement, la console d’origine sera . Ce transfert ne doit être effectué que si vous êtes certain de pouvoir terminer la procédure sur la nouvelle console. Il est recommandé de faire le transfert local après réception de la Nintendo Switch 2 , si vous continuez à utiliser la première entre-temps.

, si vous continuez à utiliser la première entre-temps. 🌐 Une connexion Internet et un compte Nintendo sont requis pour les deux types de transfert.

👤 Icônes utilisateur

Certains avatars utilisateurs ont été mis à jour avec de nouveaux visuels.

Comment installer la mise à jour ?

Pour installer cette mise à jour, rien de plus simple :