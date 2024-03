iPhone : le remplaçant des SMS arrive bientôt, et on sait quand grâce à Google

Ça y est, on sait peut-être enfin quand Apple compte rendre ses iPhone compatibles avec le nouveau standard RCS, qui vient remplacer les SMS vieillissants avec de nouvelles fonctionnalités, et surtout plus de sécurité.

Après des années d'attente, Apple a finalement confirmé l'année dernière qu'elle adopterait la norme de messagerie Rich Communication Services (RCS) en 2024. Aujourd'hui, Google apporte un peu plus de clarté sur la date à laquelle les utilisateurs d'iPhone pourront bénéficier de cette expérience de messagerie moderne.

Sur une nouvelle page web dédiée à son application Messages, Google indique que la prise en charge des RCS est “bientôt disponible sur iOS” et mentionne spécifiquement “l'automne 2024” comme le calendrier prévu pour l'intégration RCS tant attendue d'Apple. Cela correspond à la vague fenêtre “plus tard l'année prochaine” qu'Apple a elle-même mentionnée lors de l'annonce de RCS en novembre 2022.

Apple pourrait évoquer les RCS à la WWDC 2024

On peut supposer qu’un lancement à l’automne 2024 signifie une sortie en même temps qu'iOS 18, qui arrive généralement en septembre après avoir été présenté en avant-première à la WWDC en juin. Un déploiement du RCS à la fin de l'année 2024, qui pourrait coïncider avec le lancement de l'iPhone 16, est donc tout à fait logique. Il est également possible qu'Apple commence à tester publiquement la prise en charge de RCS plus tôt, par le biais des bêtas d'iOS 18.

Quelle que soit sa date d'arrivée, l'intégration de RCS mettra enfin un terme au phénomène de la “bulle verte” dont se plaignent depuis longtemps les utilisateurs d'iPhone qui envoient des messages à leurs contacts Android. Le phénomène n’est pas très répandu en France, mais génère de véritables cas de harcèlement graves outre-Atlantique, surtout en milieu scolaire.

La société note également que les réactions animées des emoji sont “bientôt disponibles avec RCS”, ce qui laisse entendre que les futures spécifications RCS pourraient intégrer la prise en charge de cette fonction de messagerie déjà présente sur beaucoup d’applications. Bien que l'attente prolongée de RCS sur les iPhone ait été frustrante pour la messagerie multiplateforme, le domino semble enfin tomber dans la bonne direction. La capitulation d'Apple en faveur de l'adoption de la norme RCS interopérable avec les opérateurs est une grande victoire pour les utilisateurs, qui vont enfin avoir droit à une expérience de messagerie cohérente et sécurisée entre iOS et Android.